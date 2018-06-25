Сборная Польши стала первой европейской сборной, потерявшей шансы пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу

Вечером в воскресения поляки были разгромлены Колумбией со счетом 3-0.

Это был один из тех матчей, где количество иностранных болельщиков явно превышало количество болельщиков российских. Казань-арена на три четверти была заполнена колумбийцами. И сборная Польши попросту утонула в желтом колумбийском море. Итоговый счет 3-0, который мог быть и крупнее. Колумбия играла в очень красивый футбол, забила три роскошных мяча и еще и упустила несколько неплохих шансов для взятия ворот. Поляки отвечали в основном грубостью. При этом чудеса героизма проявлял голкипер Давид Оспина. Колумбийский вратарь под конец игры получил травму, когда у его команды уже не было замен. Чтобы не оставлять товарищей в меньшинстве, Оспина доиграл матч, совершив под конец игры фантастический сейв. Голкипер, который не мог опираться на правую ногу вытащил из-под перекладины дальний удар главной звезды сборной Польши Роберта Левандовского.

В другом матче группы «эйч» сборные Сенегала и Японии сыграли вничью 2-2.