В Самаре сегодня пройдет матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира между Россией и Уругваем
Они разыграют первое место в группе А. Игра начнется в 17 часов. Трансляция на Первом канале.
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Они разыграют первое место в группе А. Игра начнется в 17 часов. Трансляция на Первом канале.
Комментарии1
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estamp 25 июня 2018 | 00:53
Чё примолкли, хомячки? Перед С.Аравией вон какие живенькие были! Особо альтернативные из вас даже поздравляли арабов заранее.