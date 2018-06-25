Z Архив новостей новости
5 1 6 42
00:01, 25 июня 2018

Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос ограничения Дмитрия Захарченко в сроках ознакомления с материалами дела

Бывшего замначальника антикоррупционного главка МВД обвиняют в получении многомиллионных взяток.

Обвиняемый, как считает следствие, медленно читает материалы дела. Ему просят ограничить срок ознакомления. Если Басманный суд согласится, Дмитрию Захарченко останется два дня на изучение материалов. В его уголовном деле 32 тома. Ходатайство СК для адвоката Захарченко Александра Горбатенко стало неожиданностью. Он рассказал, что подзащитный начал знакомиться с делом в середине декабря прошлого года и в среднем прочитывал четыре или пять томов в месяц. Осталось два, но бывший замначальника антикоррупционного главка МВД захотел повторно изучить некоторые материалы. По словам адвоката, со следствием договорились, что ознакомление завершат в начале августа. Спешку он объяснил тем, что следствию удалось согласовать с генпрокуратурой детали обвинительного заключения, пишет Коммерсант. Захарченко обвиняют в получении многомиллионных взяток от ресторатора Меди Дусса. Одну из них следствие оценило в 800 тысяч долларов. Другой эпизод связан с делом о хищениях на одном из предприятий.

У полковника и его родственников нашли также несколько элитных квартир и средства на сумму в 9 миллиардов рублей в разной валюте. Их конфисковали по запросу генпрокуратуры. Под арестом Захарченко останется до 8 августа.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

tks 25 июня 2018 | 00:50

Подлый мерзавец. Типичный представитель гэбиломусорского отряда.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 152 6 11475 21.06
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 94 6 7759 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 228 6 19224 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа! Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...

5 131 6 12842 22.06
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 275 6 30187 20.06
Kсша, политика, оон, события
Блоги

«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!» Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…

5 176 6 20057 20.06
Kобщество, сенцов, политика, культура, события
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 199 6 23230 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Осуществилось массовое разочарование в социальной революции, а сексуальная – это такая оргия на руинах. Это от отчаяния, когда у человека единственным инструментом каких-то перемен осталось собственное тело…

5 214 6 29455 22.06
#слушать 01:47:12 8читать ;смотреть $скачать 24.5 МБ
Блоги

+ Святослав Вакарчук: «Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить» Святослав Вакарчук: «Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить» Украинский рок-музыкант призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти. По его мнению, место чиновников должны занять представители народа…

5 121 6 16660 24.06
8читать ;смотреть
Kобщество, украина, власть, видео, события
Блоги

Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…

5 200 6 27836 22.06
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, мнения
Блоги

Алтарь Победы Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…

5 59 6 8212 22.06
Kистория, вторая мировая, политика, власть, общество, рф, мнения
Блоги

Игорь Иртеньев поэт

Банный месяц Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…

5 433 6 67003 21.06
Kбабченко, рф, власть, общество, мнения
Блоги

«Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас» Обращение к Президенту Российской Федерации…

5 254 6 39221 19.06
Kсенцов, путин, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Не обижайте киргизов (узбеков, таджиков, молдаван…) Отлично, выгоним всех туземцев, обматерим их напослед, и будем снова ждать машину часами или глядеть, как мимо нас с видом не ниже генеральского проносится шофер и его желтая машина с табличкой «в парк»...

5 275 6 43209 18.06
Kкиргизия, ссср, политика, экономика, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

День памяти, кто виноват? Мы обязаны сегодня поименно вспомнить тех преступников, негодяев, карьеристов и бездарей, которые трусливо и подобострастно помогали полоумному диктатору гробить страну и довести ее до растерзания врагами…

5 109 6 18256 22.06
Kвторая мировая, память, история, общество, мнения
Блоги

Сказано на «Свободе»

Лилия Шевцова: Красная черта, через которую не переступить Надеяться на то, что Трамп все же окончательно рассорится с Европой и Европа примется искать успокоения в дружбе с Россией? Какая наивность!..

5 374 6 63519 22.06
Kрф, запад, украина, мнения

Популярное за неделю

Новости

Самолет, который следовал по маршруту Новосибирск — Анталия, совершил вынужденную посадку в аэропорту Атырау Во время полета экипаж получил сообщение об отказе двигателя…

5 7 6 11244
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула…

5 66 6 129609 20.06
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 118 6 20764 18.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 571 6 747415 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

5 137 6 213875 18.06
8читать ;смотреть
Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7076213
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3544744

Сегодня в эфире