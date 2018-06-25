Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос ограничения Дмитрия Захарченко в сроках ознакомления с материалами дела

Бывшего замначальника антикоррупционного главка МВД обвиняют в получении многомиллионных взяток.

Обвиняемый, как считает следствие, медленно читает материалы дела. Ему просят ограничить срок ознакомления. Если Басманный суд согласится, Дмитрию Захарченко останется два дня на изучение материалов. В его уголовном деле 32 тома. Ходатайство СК для адвоката Захарченко Александра Горбатенко стало неожиданностью. Он рассказал, что подзащитный начал знакомиться с делом в середине декабря прошлого года и в среднем прочитывал четыре или пять томов в месяц. Осталось два, но бывший замначальника антикоррупционного главка МВД захотел повторно изучить некоторые материалы. По словам адвоката, со следствием договорились, что ознакомление завершат в начале августа. Спешку он объяснил тем, что следствию удалось согласовать с генпрокуратурой детали обвинительного заключения, пишет Коммерсант. Захарченко обвиняют в получении многомиллионных взяток от ресторатора Меди Дусса. Одну из них следствие оценило в 800 тысяч долларов. Другой эпизод связан с делом о хищениях на одном из предприятий.

У полковника и его родственников нашли также несколько элитных квартир и средства на сумму в 9 миллиардов рублей в разной валюте. Их конфисковали по запросу генпрокуратуры. Под арестом Захарченко останется до 8 августа.