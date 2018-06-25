Федеральное бюро партии «Яблоко» намерено сегодня рассмотреть вопрос о выдвижении С.Митрохина кандидатом в мэры Москвы

Федеральное бюро партии «Яблоко» намерено сегодня рассмотреть вопрос о выдвижении Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы.

Будет обсуждаться и вопрос о подаче Митрохиным документов в Мосгоризбирком, — сказал «Эх Москвы» пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев.

По словам Яковлева, также будет обсуждаться механизм выхода из этой неоднозначной ситуации.