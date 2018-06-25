Федеральное бюро партии «Яблоко» намерено сегодня рассмотреть вопрос о выдвижении С.Митрохина кандидатом в мэры Москвы
Федеральное бюро партии «Яблоко» намерено сегодня рассмотреть вопрос о выдвижении Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы.
Будет обсуждаться и вопрос о подаче Митрохиным документов в Мосгоризбирком, — сказал «Эх Москвы» пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев.
По словам Яковлева, также будет обсуждаться механизм выхода из этой неоднозначной ситуации.
Комментарии2
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timber_head 25 июня 2018 | 00:39
Вот Она! Предвыборная Интрига! От того, кого они выдвинут (хотя и так понятно, что это будет Слоненок, который получит свои дежурные 2-3%) зависит судьба московских выборов и судьба всей России!
viktorova 25 июня 2018 | 00:47
Почему-то вспомнил, про советские партсобрания, на которых разбирали неверных и пьющих мужей. Говорильная одна...