На кладбищах под Псковом, где четыре года назад были захоронены погибшие десантники, появились новые могилы
На кладбищах под Псковом, где четыре года назад были захоронены погибшие при невыясненных обстоятельствах десантники, появились новые могилы. Как говорится в репортаже «Новой газеты», некоторые из них «совсем свежие, с временными табличками». Они находятся на кладбище «Крестовское» и на некрополе в деревне Выбуты в 30 минутах езды от Пскова.
Также отмечается, что на могилах десантников, погибших в августе 2014 года, вместо безымянных крестов появились новые обелиски из черного гранита с гравировкой. Памятник стоимостью около 100 тысяч рублей, как сообщили газете в псковской «Военно-мемориальной компании», оплатило Минобороны.
Комментарии11
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ymnik29 25 июня 2018 | 00:23
А на обелиске надпись " ихтамнет" .
proxozhij 25 июня 2018 | 00:24
ymnik29: Новое звание нужно учреждать: "Почетный Ихтамнет России".
salut__521 25 июня 2018 | 00:57
proxozhij: лучше - Почётный Посмертный Ихтамнет...
j_partizan 25 июня 2018 | 00:36
ymnik29:
Власть считает, что народ служит для неё, являясь при этом общим изгоем.
salut__521 25 июня 2018 | 00:29
Новые могилки? Ну и славно, ибо всё новое это хорошо забытое старое. Значит развивается говняшка, растёт над собой в оккупантском плане...
hello_kissy 25 июня 2018 | 00:51
salut__521: хороший расеянин - мертвый расеянин...
tks 25 июня 2018 | 00:43
Гибридная война, эрзац-война, или война-лайт... вот только могилы - настоящие.
stalinator 25 июня 2018 | 00:47
Невероятное событие. На кладбище появились могилки.
shoorah 25 июня 2018 | 00:50
А шо такое? Мы ж нигде не воюем. Как бы. И вот опять. Просто я хочу всей портяночной сволоте рассказать. После аннексии Крыма некоторые его жители поехали воевать в Сирию. У моей одноклассницы внук погиб. Она не понимает, за что. Я не пытаюсь ей объяснить, что она со своими детьми и внуками это выбрала на "референдуме". Вот жил человек. Где-то служил. Принимал присягу одному государству. А тут другое государство территорию захватило. И он принял другую присягу. Я бы его осудил, если бы не учился в одном классе с его бабушкой. В детстве ей писал открытки. Какие же мерзкие твари в Кремле сидят! Нет слов.
fresh_breeze 25 июня 2018 | 00:51
Совсем режим обнаглел, хоронит погибших при выполнении боевых заданий, не ставя в известность "главную газету" России.
"Новая газета" уже давно надоела живым россиянам; видимо, на очереди умершие.
j_partizan 25 июня 2018 | 00:53
Армия с подготовкой позапрошлого века. Результат на кладбище.