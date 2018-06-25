На кладбищах под Псковом, где четыре года назад были захоронены погибшие десантники, появились новые могилы

На кладбищах под Псковом, где четыре года назад были захоронены погибшие при невыясненных обстоятельствах десантники, появились новые могилы. Как говорится в репортаже «Новой газеты», некоторые из них «совсем свежие, с временными табличками». Они находятся на кладбище «Крестовское» и на некрополе в деревне Выбуты в 30 минутах езды от Пскова.

Также отмечается, что на могилах десантников, погибших в августе 2014 года, вместо безымянных крестов появились новые обелиски из черного гранита с гравировкой. Памятник стоимостью около 100 тысяч рублей, как сообщили газете в псковской «Военно-мемориальной компании», оплатило Минобороны.