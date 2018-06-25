Генсек Совета Европы сегодня официально попросит Владимира Путина помиловать Олега Сенцова
Украинский режиссер, отбывающий срок в российской колонии, держит голодовку уже больше 40 дней.
Турбьерн Ягланд намерен подать прошение о помиловании Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека. Об этом рассказал его заместитель Даниэль Хольтген. Генсек Совета Европы уже просил помиловать режиссера в ходе недавней встречи президентом Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. Тогда разговор фактически ничем не закончился, поскольку российские представители не высказали ни поддержки, ни возражений, пишет Deutsche Welle. Это и стало поводом для подачи письменного прошения.
Голодовка Олега Сенцова продолжается уже 43 дня. Он требует освободить всех украинских заключенных, находящихся на территории России. Его адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что режиссер уже почти не встает из-за проблем с сердцем и почками, возникших в связи с голоданием.
В 2015 году Сенцова признали виновным в организации терактов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии строгого режима.
Комментарии7
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hastings 25 июня 2018 | 00:21
Тьфу, слово "генсек" неправильно сначала прочел, думать опять эти самые вмешиваются.
tom_tom 25 июня 2018 | 00:31
Путин заявил, что инфляция в РФ на самом низком уровне и составляет менее 4%. Вместе с тем стало известно, что бензин подорожал за год на 24%, а дизель на 27%.
Как вы думаете, не будет большим преувеличением назвать человека, несущего эту ахинею, пи*даболом?
nds 25 июня 2018 | 00:23
"УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу признала режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по обвинению в терроризме, гражданином Украины. Соответствующий документ опубликовал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.
Напомним, вопрос о гражданстве Сенцова и другого осужденного по делу Александра Кольченко возник еще во время судебного процесса. В материалах дела оба обвиняемых фигурировали как российские граждане, украинских консулов к ним не пускали. При этом в материалах дела были только украинские паспорта".
(The Insider)
nds 25 июня 2018 | 00:29
nds: "21 июня 2018 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила, что выдаче Сенцова Украине мешает его двойное гражданство. По мнению Москальсковой, передача лиц с двойным гражданством в другие страны невозможна".
При этом никаких просьб о российском гражданстве Сенцов не высказывал, заявлений не писал. Ему гражданство присвоили "автоматически".
tchapaev 25 июня 2018 | 00:37
Русские не сдаются !
Бей жидов - спасай Россию !
j_partizan 25 июня 2018 | 00:43
Генсек Совета Европы завтра официально попросит президента Путина
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Последнему будет очень приятно.
j_partizan 25 июня 2018 | 00:45
Уже сегодня.