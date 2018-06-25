Генсек Совета Европы сегодня официально попросит Владимира Путина помиловать Олега Сенцова

Украинский режиссер, отбывающий срок в российской колонии, держит голодовку уже больше 40 дней.

Турбьерн Ягланд намерен подать прошение о помиловании Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека. Об этом рассказал его заместитель Даниэль Хольтген. Генсек Совета Европы уже просил помиловать режиссера в ходе недавней встречи президентом Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. Тогда разговор фактически ничем не закончился, поскольку российские представители не высказали ни поддержки, ни возражений, пишет Deutsche Welle. Это и стало поводом для подачи письменного прошения.

Голодовка Олега Сенцова продолжается уже 43 дня. Он требует освободить всех украинских заключенных, находящихся на территории России. Его адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что режиссер уже почти не встает из-за проблем с сердцем и почками, возникших в связи с голоданием.

В 2015 году Сенцова признали виновным в организации терактов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии строгого режима.