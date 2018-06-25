Действующий президент Турции Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах главы государства и о победе своих сторонников из «Народного альянса» на парламентских выборах. Он отметил, что явка на выборах была очень высокой, близкой к 90%, и выразил надежду, что никто не посмеет усомниться в выборной системе Турции и результатах голосования.

Эрдоган при этом сослался на неофициальные результаты, опубликованные турецкими СМИ. Между тем официальный подсчет голосов до сих пор не завершился. Согласно последним данным ЦИК Турции, по итогам обработки почти 99% бюллетеней, действующий президент набрал около 53%, а его основной соперник — Мухаррем Индже 30%.

В ходе параллельно проходивших парламентских выборов правящая Партия справедливости и развития набрала 43%, а ее ближайший союзник — Партия националистического движения — 11%. У основной оппозиционной Народно-республиканской партии 23%, у прокурдской Народно-Демократической– 11%.

Оппозиция отказывается признавать победу Эрдогана, пока не пришли результаты из крупнейших городов страны, где население традиционно поддерживает противников власти. Между тем, Эрдогана уже поздравил с победой президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.