Колумбия разгромила со счетом 3:0 сборную Польши
Встреча в рамках 2-го тура группового этапа прошла в Казани. Таким образом поляки лишились шансов на выход в 1/8 финала турнира. Ранее сегодня Англия с разгромным счетом 6:1 обыграла Панаму и вышла в 1/8 финала. Япония и Сенегал сыграли вничью – 2:2.
Комментарии7
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amebix 24 июня 2018 | 23:08
очень крутой матч!
Колумбийцы сильно хотели выиграть!
deir_ez_zor 24 июня 2018 | 23:09
Поляки меня сильно разочаровали, а еще больше своих фанатов, но ничего зато фанаты хорошо отдохнули с российскими девками, да и девки довольны.
svetochek1906 24 июня 2018 | 23:17
deir_ez_zor: а до них я так понимаю девочек фанам заменял ты один
abborigen 24 июня 2018 | 23:13
Вот что кокс животворящий делает...(С)
zemljanka 24 июня 2018 | 23:22
От всей души поздравляю Хосэ Пекермана с замечательной победой команды.
svetochek1906 24 июня 2018 | 23:25
Отымели пшековских девочек в извращённой форме
svetochek1906 24 июня 2018 | 23:28
Пусть готовятся к сбору яблок , там и самое место