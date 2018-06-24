Колумбия разгромила со счетом 3:0 сборную Польши

Встреча в рамках 2-го тура группового этапа прошла в Казани. Таким образом поляки лишились шансов на выход в 1/8 финала турнира. Ранее сегодня Англия с разгромным счетом 6:1 обыграла Панаму и вышла в 1/8 финала. Япония и Сенегал сыграли вничью – 2:2.