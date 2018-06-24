В Чечне назвали «чушью» слухи об уходе Моххамеда Салаха из сборной Египта после встречи с Рамзаном Кадыровым
В Чечне назвали «чушью» слухи об уходе Моххамеда Салаха из сборной Египта после встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым. По мнению министра печати Чечни Джамбулата Умарова, CNN оклеветал спортсмена и поставил его в неудобное положение.
Ранее телеканал сообщил, что нападающий египетской сборной может завершить выступления за национальную команду после критики из-за его хороших отношений с чеченским лидером.
Комментарии10
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max3446 24 июня 2018 | 23:11
cjj,obkb atCNN
max3446 24 июня 2018 | 23:13
сообщили фейкоплеты CNN? Даже не удивительно. кстати пендосы там хотели провести свой альтернативный чемпионат среди лузеров. Образование 404 (некогда Украина) даже согласилась играть при условии что пендостан возьмет все расходы на себя. Кто знает, как там альтернативный чемпионат проходит?
danko1 24 июня 2018 | 23:17
Встречи с Кадыровым имеют печальные последствия для репутации.
svetochek1906 24 июня 2018 | 23:21
danko1: Вонючка , сделаю тебе комплимент , не тянешь ты на эту старую гниду данко
pavelmistery 24 июня 2018 | 23:17
max3446: А вы с какой планеты?
mikhail_spb_ 24 июня 2018 | 23:11
А какие печатные издания выходят в этом регионе, что там есть аж целый министр печати?
Или он министр печати султана?
svetochek1906 24 июня 2018 | 23:23
mikhail_spb_: А в укрсраклостане умеют читать ?
viktorova 24 июня 2018 | 23:12
Что там CNN. умаров лучше знает что на самом деле в мире происходит. Чушь и компот...
pavelmistery 24 июня 2018 | 23:20
"По мнению министра печати Чечни Джамбулата Умарова, CNN оклеветал спортсмена и поставил его в неудобное положение. "
Где же тогда опровержение самого спортсмена?
len56 24 июня 2018 | 23:31
Лучше бы Кадыров ушёл со своими бандитами.
За деньги,что уходят на содержание этой крошечной республики,можно было бы нанять лучших в мире тренеров по футболу и настроить спортивных школ по всей России!