В Чечне назвали «чушью» слухи об уходе Моххамеда Салаха из сборной Египта после встречи с Рамзаном Кадыровым

В Чечне назвали «чушью» слухи об уходе Моххамеда Салаха из сборной Египта после встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым. По мнению министра печати Чечни Джамбулата Умарова, CNN оклеветал спортсмена и поставил его в неудобное положение.

Ранее телеканал сообщил, что нападающий египетской сборной может завершить выступления за национальную команду после критики из-за его хороших отношений с чеченским лидером.