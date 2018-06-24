Генсек Совета Европы завтра официально попросит президента Путина помиловать украинского режиссёра Олега Сенцова
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд завтра официально попросит президента Путина помиловать украинского режиссёра Олега Сенцова. Он голодает уже 42 дня.
Вопрос об Олеге Сенцове генсек Совета Европы поднял несколько дней назад во время визита в Москву. Он говорил о режиссёре с министром иностранных дел Лавровым и омбудсменом Москальковой. По словам заместителя Ягланда российская сторона призыв освободить Сенцова выслушала, но цитата по Deutsche Welle «не высказала ни поддержки ни возражений». Поэтому высокопоставленный европейский политик решил напрямую просить о помиловании режиссёра президента Путина. Сенцов недавно отказался это делать. Он голодает почти полтора месяца в колонии на Ямале. И по словам его адвоката Дмитрия Динзе находится в плохом состоянии. Цитата по РБК: «Он очень бледный и постоянно лежит, так как ему трудно передвигаться». Также обострились проблемы с сердцем и почками. Сенцова осудили на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму. Вину он не признал. Режиссёр требует освободить из российских тюрем всех украинских политзаключённых и отказывается до этого прекращать голодовку.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова недавно пыталась попасть к Олегу Сенцову в колонию, но её туда не пустили.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 24 июня 2018 | 23:06
Нацдилер ответит, что советские люди во время блокады Ленинграда голодали 900 дней и ничего.
deir_ez_zor 24 июня 2018 | 23:13
mikhail_spb_:
Особенно "сильно голодали" партийные босы полу-блокадного Ленинграда.
serge_moro 24 июня 2018 | 23:25
deir_ez_zor: Путину нравится,когда его просят высокопоставленные европейские чины. Но,ему еще больше нравится,когда он им отказывает,ссылаясь на российский суд
serhio_25__ 24 июня 2018 | 23:25
deir_ez_zor: ""Особенно "сильно голодали" партийные босы полу-блокадного Ленинграда."" - вот даже укроп сомневается в реальности голодовки Сенцова. Остальные кастрюльки плюсанули этот коммент из-за своей глупости.
serhio_25__ 24 июня 2018 | 23:18
mikhail_spb_: Тупое существо сравнило блокаду города и лживую голодовку террориста.
ematveev 24 июня 2018 | 23:26
mikhail_spb_:
В Германии сейчас мотает срок подросток, который в свои 16 лет получил два года за "планирование теракта".
Ягланд не хочет за него вступиться?
Там же сейчас отбывает шестилетний срок еще один "планируемый террорист": ничего не совершил, но полиция посчитала, что он "планировал теракт". Чувак получил шесть лет.
Ягланд не хочет за него вступиться?
А еще один "планируемый террорист" совершенно неожиданно "самоубился" в камере через пару дней после ареста.
Вот за него Янгланд бы наверное вписался, но не успел.
А в Великобритании пожизненный срок мотает (внимание!) ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ подросток за ПЛАНИРОВАНИЕ теракта. На него ничего нет, кроме ПЕРЕПИСКИ в интернете.
За него Ягланд не хочет похлопотать?
boseal 24 июня 2018 | 23:33
mikhail_spb_: Несомненно многозначительная новость. Странно, что ЭХО до сих пор молчит об этом:
"Фото: Vincent Kessler / Reuters
Совет Европы осудил нападение на лагерь цыган на окраине украинского Львова, которое закончилось убийством мужчины. Об этом в своем Twitter написал заместитель генерального секретаря Совета Даниэль Гольтген.
«Мы осуждаем нападение на ромов, о котором сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе от того, что на этот раз был убит человек. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления», — сообщил он.
Нападение на цыганский лагерь произошло 23 июня. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере.
Полицейские задержали нападавших — ими оказались семеро молодых людей в возрасте 16-17 лет. Был задержан и организатор атаки на лагерь — 20-летний гражданин. Всем им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение."
Неужели снова "рука кремля" подставила одного из "членов европейской семьи"?
shlevet 24 июня 2018 | 23:09
Помиловать можно лишь того, кто признал свою вину
prusol 24 июня 2018 | 23:31
shlevet: Вы ошибаетесь.
mr_samgin 24 июня 2018 | 23:11
Просто попросит помиловать террориста?
prusol 24 июня 2018 | 23:28
mr_samgin: В данном случае, не "террориста", а умирающего человека. Почему Вы такой негуманный?
prusol 24 июня 2018 | 23:25
Значит до возможно критического момента осталось всего лишь восемнадцать дней?
fresh_breeze 24 июня 2018 | 23:30
Владимир Владимирович, не забывайте, у России двое друзей: армия и флот. Совет Европы в друзьях России никогда не числился, скорее наоборот.
Этот же Совет и за "лётчицу" Савченко настойчиво просил. Что общего между ней и "режиссёром" Сенцовым? А общее между ними то, что одна служила наводчицей артогня, от которого, в частности, погибли И. Корнелюк и А. Волошин, а другой готовил теракт в Крыму, от которого тоже могли быть жертвы среди россиян. И вот именно по этому признаку их обоих так опекает СЕ, надо это помнить, когда будете принимать решение.