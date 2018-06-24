Генсек Совета Европы завтра официально попросит президента Путина помиловать украинского режиссёра Олега Сенцова

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд завтра официально попросит президента Путина помиловать украинского режиссёра Олега Сенцова. Он голодает уже 42 дня.

Вопрос об Олеге Сенцове генсек Совета Европы поднял несколько дней назад во время визита в Москву. Он говорил о режиссёре с министром иностранных дел Лавровым и омбудсменом Москальковой. По словам заместителя Ягланда российская сторона призыв освободить Сенцова выслушала, но цитата по Deutsche Welle «не высказала ни поддержки ни возражений». Поэтому высокопоставленный европейский политик решил напрямую просить о помиловании режиссёра президента Путина. Сенцов недавно отказался это делать. Он голодает почти полтора месяца в колонии на Ямале. И по словам его адвоката Дмитрия Динзе находится в плохом состоянии. Цитата по РБК: «Он очень бледный и постоянно лежит, так как ему трудно передвигаться». Также обострились проблемы с сердцем и почками. Сенцова осудили на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму. Вину он не признал. Режиссёр требует освободить из российских тюрем всех украинских политзаключённых и отказывается до этого прекращать голодовку.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова недавно пыталась попасть к Олегу Сенцову в колонию, но её туда не пустили.