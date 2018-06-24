Франция считает полезным экстренный саммит лидеров стран Евросоюза, который состоялся сегодня в Брюсселе

Он дает возможность в скором времени найти прагматичное и эффективное решение этой проблемы. «В ходе переговоров был достигнут первый консенсус относительно того, как сделать более эффективными методы работы с третьими странами и странами транзита мигрантов», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, также достигнута договоренность ускорить процесс укрепления общих границ и процедур принятия решений. Макрон также отметил, что на встрече возобладал «целостный подход, что позволило не ограничиваться какими-либо отдельными аспектами». Он добавил, что более предметно подвести итоги встречи предстоит главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру.

Неформальное совещание лидеров 16 стран ЕС прошло в преддверии официального общеевропейского саммита, который намечен на конец июня.