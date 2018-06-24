В Турции прошли президентские и парламентские выборы

Действующий президент Реджеп Эрдоган, по предварительным данным, добился переизбрания в первом туре. После обработки 95% бюллетеней он набирает 53% голосов. Его ближайший конкурент кандидат от оппозиционной Народно республиканской партии Мухаррем Индже — 30%. У остальных претендентов на главный пост страны — менее 8%.

Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет: с 2003 по 2014 год он был премьер-министром, а в 2014-м впервые был избран президентом.

Его Партия справедливости и развития также лидирует и на выборах в парламент с результатом почти 43% .

Народно-республиканская партия получила 22,5%; Партия националистического движения 11%; прокурдская Партия демократии 11%, «Хорошая партия» — 10%. Остальные политические движения пока что в состав нового парламента не проходят.

Согласно последним данным Центризбиркома, явка составляет около 88%.

Выборы прошли более чем на год раньше запланированного срока — они должны были состояться в ноябре будущего года — и завершили процесс перехода страны от парламентской к президентской республике.