Спасатели не обнаружили признаков задымления в здании Центробанка в районе Беговой
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее источник Агентства в экстренных службах сообщил, что в здании ЦБ на улице Правды произошло задымление на первом этаже.
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jetsam 24 июня 2018 | 23:06
документы об очередном переводе на покупку виолончелей жгли.
следы замели.