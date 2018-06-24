Колумбия ведет со счетом 1:0 в матче со сборной Польши
Встреча в рамках 2-го тура группового этапа проходит в эти минуты в Казани. Участникам встречи нужна только победа. Поражение будет означать вылет из турнира.
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Встреча в рамках 2-го тура группового этапа проходит в эти минуты в Казани. Участникам встречи нужна только победа. Поражение будет означать вылет из турнира.
Комментарии5
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max3446 24 июня 2018 | 22:16
Сегодня всё цивилизованное сообщество болеет против Польши, как и в каждом матче где они играют. мы все помним как польские боевики нападали на россиян во время евро, которое они кстати говоря весьма убого провели вместе с образованием 404 (некогда Украина). Это бы худший чемпионат во все времена
nokola 24 июня 2018 | 23:05
max3446: "цивилизованное сообщество" - это Россия, днр, лнр и Вануату?
skull9 24 июня 2018 | 22:29
Какие-то " мёртвые" поляки.
zemljanka 24 июня 2018 | 22:39
3 - 0
Пора Левандовски. Повторить достижение.
svetochek1906 24 июня 2018 | 22:40
3:0 , пшековских девочек с главной лАвандовсой , имеют все кто хочет . БУГАГАГАГААААААА