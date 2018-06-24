Форвард сборной Египта и британского «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть национальную команду

Об этом рассказал CNN источник, близкий к спортсмену. Причиной стал скандал из-за теплого приема, который ему и всей египетской сборной оказал лидер Чечни Рамзан Кадыров. Грозный стал базой для египтян на Чемпионате мира по футболу. Фотография Салаха, запечатленного на открытой тренировке сборной вместе с Кадыровым, вызвала бурю критику. Телеканал утверждает, что публикацию этого снимка можно назвать «самым обсуждаемым событием чемпионата».

Кроме того, Кадыров дал торжественный ужин в честь членов египетской сборной. Во время торжественного приема он объявил о присвоении Салаху звания «почетный гражданин Чечни».

Источник из окружения спортсмена рассказал CNN, что из-за этой ситуации нападающий чувствует себя «уязвимым». «Звездный игрок «Ливерпуля» не хочет быть замешанным в обсуждения, не связанные с футболом, или быть использованным ради улучшения чьего-либо политического имиджа», — пишет CNN.