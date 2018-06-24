Форвард сборной Египта и британского «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть национальную команду
Об этом рассказал CNN источник, близкий к спортсмену. Причиной стал скандал из-за теплого приема, который ему и всей египетской сборной оказал лидер Чечни Рамзан Кадыров. Грозный стал базой для египтян на Чемпионате мира по футболу. Фотография Салаха, запечатленного на открытой тренировке сборной вместе с Кадыровым, вызвала бурю критику. Телеканал утверждает, что публикацию этого снимка можно назвать «самым обсуждаемым событием чемпионата».
Кроме того, Кадыров дал торжественный ужин в честь членов египетской сборной. Во время торжественного приема он объявил о присвоении Салаху звания «почетный гражданин Чечни».
Источник из окружения спортсмена рассказал CNN, что из-за этой ситуации нападающий чувствует себя «уязвимым». «Звездный игрок «Ливерпуля» не хочет быть замешанным в обсуждения, не связанные с футболом, или быть использованным ради улучшения чьего-либо политического имиджа», — пишет CNN.
Комментарии13
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antiboh 24 июня 2018 | 22:11
Молодца ,пехотинец, главком оценит принесённую тобой пользу..
viktorova 24 июня 2018 | 22:16
Подотрется он этим званием.
skull9 24 июня 2018 | 22:27
Сборную то зачем покидать, мало ли что всякие придурошные пишут...
vladislav 24 июня 2018 | 22:37
Не надо Салаху уходить. А звание какого-то там гражданина выкинуть и забыть.
nehoroshiy 24 июня 2018 | 22:45
Обиделсо. "Кто-то кого-то использует"- это наша повседневная часть жизни.
eslichestno 24 июня 2018 | 22:50
Рамзан перестарался и испортил Салаху репутацию. На худой конец, из "Ливерпуля" можно перейти в "Ахмат". И звание сохранит, и платить будут не меньше.
chernyij 24 июня 2018 | 23:28
eslichestno: и спать будет не лучше
lawyer12 24 июня 2018 | 22:59
это и есть последствия статуса "нерукопожатный", в нормальном обществе гостить у таких людей не принято....
svetochek1906 24 июня 2018 | 23:10
lawyer12: Это ты , ссаная тряпка причислил себя я так понимаю к нормальному обществу ????????? ГЫГЫГГЫГЫГЫГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
svetochek1906 24 июня 2018 | 23:12
lawyer12: Ты быдло морду свою давно умывал ?
redka17 24 июня 2018 | 23:05
Надо выбирать с кем дружить.Вон в штатах выгнали пресс секретаря Трампа из ресторана . А то могут и руки не подать люди .
nigelliri56 24 июня 2018 | 23:17
А похоже, что Салах просто своими глазами, в лице Кадырова, увидел ту самую репутацию российской власти.
sborisych 24 июня 2018 | 23:19
Не нравится? А тут ведь так- всё, и всех- фтопку..