Движение поездов на Белорусском направлении было дважды сегодня остановлено на довольно большие промежутки времени
Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Константин Эггерт.
В пресс-служба магистрали, в свою очередь, пояснили, что остановка движения произошла по техническим причинам – из-за частичного повреждения провода контактной сети. Там отметили, что на место незамедлительно отправились бригады энергетиков для проведения восстановительных работ. Движение осуществлялось по одному пути. При этом в столицу поезда не ходили. Уже после устранения неисправности были возможны задержки электричек по мере ввода составов в график.
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abborigen 24 июня 2018 | 23:09
Перекрывают пути. испугались угроз Батьки присоединиться к какому нибудь государству.