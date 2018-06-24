Движение поездов на Белорусском направлении было дважды сегодня остановлено на довольно большие промежутки времени

Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Константин Эггерт.

В пресс-служба магистрали, в свою очередь, пояснили, что остановка движения произошла по техническим причинам – из-за частичного повреждения провода контактной сети. Там отметили, что на место незамедлительно отправились бригады энергетиков для проведения восстановительных работ. Движение осуществлялось по одному пути. При этом в столицу поезда не ходили. Уже после устранения неисправности были возможны задержки электричек по мере ввода составов в график.