Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин снимается с выборов мэра Москвы
Он не смог собрать необходимого количества подписей муниципальных депутатов. Об этом сам политик написал в Фейсбуке. По его словам, он заручился поддержкой 91 парламентария, в том числе, беспартийных, коммунистов, эсеров и членов «Яблока». Однако, договориться с «единороссами» так и не удалось. Они отказались, сославшись на прямой запрет руководства партии. Яшин выразил сожаление в связи с тем, что демократическая коалиция не смогла договориться о праймериз и выдвинуть единого кандидата. Отсутствие такого дало власти возможность выбирать: «кого пропускать через фильтр, а кого блокировать», — отметил политик. Он призвал оппозицию, наконец, усвоить этот урок, «чтобы снова не наступать на те же грабли». Яшин отметил, что он продолжит работу в муниципалитете и будет приносить пользу избирателям.
На выборы Яшин планировал пойти как самовыдвиженец. Для этого, по закону, необходимо собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов со всех столичных округов.
С муниципальным фильтром выборы мэра теряют даже видимость реальной конкурентной борьбы. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Глеб Павловский. Властям придется в скором времени отменить этот искусственный барьер, — считает Павловский.
Комментарии12
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antiboh 24 июня 2018 | 22:13
Власть реальной оппозиции голосов не накинет .Вот если гудкову,-то ,пожалуй,дадут скока надо..
mppv 24 июня 2018 | 22:15
Дак а почему это "не смог набрать"?
marazmkrepchal 24 июня 2018 | 22:17
И что удивительного? Между собою двумя -тремя договоритесь для начала. Тест: Крым наш?
mppv 24 июня 2018 | 22:24
marazmkrepchal:
Задавать вышеуказанный вопрос и получать ответ на него - только в Крыму!
max3446 24 июня 2018 | 22:27
Яшин - дает взятку. часть 2. Версия без монтажа.
https://www.youtube.com/watch?v=YCYv3HiUT10
Защитники пустого места яшина, полюбуйтесь на своего божка
ugiazov 24 июня 2018 | 22:36
\\Властям придется в скором времени отменить...\\
Долго ждать этого скорого времени.
verynaive 24 июня 2018 | 22:43
Муниципальный фильтр - подлая выдумка властей.
sborisych 24 июня 2018 | 22:46
Вообще говоря, как я понимаю, т.н. "муниципальный фильтр"- это прямое антиконституционное ограничение.
nns33 24 июня 2018 | 23:00
sborisych: Вы понимаете,а оппозиция никак понять не может. Уже не только наступают на грабли,а просто топчутся по ним и мечтают о чуде. Вместо того ,чтобы выдвинуть ультиматум по поводу фильтра ,они переругались между собой.
sborisych 24 июня 2018 | 23:16
nns33:
Ну да, ну да... Ну дык ведь так в этой стране со всем. Не начнём массово протестовать, поддерживая всех- и дальнобойщиков, и мелких частников, и бабулек, торгующих со своего огорода, выступать против дополнительных ограничений, обременений, и усложнений- власти нам просто дышать не дадут, и совсем на шею сядут..
mr_samgin 24 июня 2018 | 22:56
Народ депутатов выбрал, депутаты отказали Яшину.
Чего обижаться? Надо выбирать своих депутатов.
shlevet 24 июня 2018 | 23:00
//...он призвал оппозицию усвоить этот урок...//
Наша оппозиция такова, что скорее грабли взмолятся о пощаде, на которые наступает раз за разом наша оппозиция