Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал имя своего кандидата на пост главы правительства Республики

Он намерен предложить на рассмотрение парламента мэра Грозного Муслима Хучиева. Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале. Он также добавил, что на пост вице-премьера он хотел бы назначить председателя счетной палаты Чечни Исы Тумхаджиева. «Это опытные руководители с большим стажем работы», отметил глава республики, выразив уверенность в том, что им под силу решение самых сложных задач.

Предыдущий глава регионального правительства, Абубакар Эдельгериев в минувшую пятницу был назначен советником Владимира Путина. В администрации президента он будет заниматься курированием вопросов климата.