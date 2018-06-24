Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал имя своего кандидата на пост главы правительства Республики
Он намерен предложить на рассмотрение парламента мэра Грозного Муслима Хучиева. Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале. Он также добавил, что на пост вице-премьера он хотел бы назначить председателя счетной палаты Чечни Исы Тумхаджиева. «Это опытные руководители с большим стажем работы», отметил глава республики, выразив уверенность в том, что им под силу решение самых сложных задач.
Предыдущий глава регионального правительства, Абубакар Эдельгериев в минувшую пятницу был назначен советником Владимира Путина. В администрации президента он будет заниматься курированием вопросов климата.
Комментарии18
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aallttoo 24 июня 2018 | 22:06
Окак. А сам в преемники к Путину?
Приготовиться не только Воронежу
danko1 24 июня 2018 | 22:09
aallttoo: Слово "кандидат" явно лишнее.
Можно просто "назначил".
neyexo 24 июня 2018 | 22:31
danko1: просто слов в русском языке не хватает
На английском используется сразу три слова:
appoint, nominate and constitute
или
ordain, nominate and appoint
(предлагает, учреждает, выдвигает, назначает)
gordy 24 июня 2018 | 22:59
"В администрации президента он будет заниматься курированием вопросов климата."
Более бестолкового занятия для него не нашлось?
prusol 24 июня 2018 | 23:08
aallttoo: Лучше его отправить в Иваново.
igorrrpadlowitchs 24 июня 2018 | 22:08
Хозяин назначит нового главного ешака!
tks 24 июня 2018 | 22:10
Мерзопакость нахлебная.
prusol 24 июня 2018 | 23:01
tks: Кто из них?
viktorova 24 июня 2018 | 22:11
//В администрации президента он будет заниматься курированием вопросов климата.//
Богата чеченская Земля на акадЭмиков.
tks 24 июня 2018 | 22:18
viktorova: Точно! Кого только там нет: историки, экологи, юристы, экономисты, политологи, социологи, даже геепатологи есть...
neyexo 24 июня 2018 | 22:23
viktorova: зачем курировать, когда это возложено на аллаха?
neyexo 24 июня 2018 | 22:21
Как посмел
Неужели нельзя было попросить, чтобы выбрал Путин?
eslichestno 24 июня 2018 | 22:45
Геремеева надо назначить. Пора выводить чувака из тени.
prusol 24 июня 2018 | 22:58
А как у господина Хучиева с чувством юмора?
lager23 24 июня 2018 | 23:05
Российский аппендикс воспалился.... возможно он требует ампутации!
prusol 24 июня 2018 | 23:05
Какая - то не денежная должность теперь будет у Абубакара. С климатом, наверное, трудно договариваться?
osal 24 июня 2018 | 23:07
Долой кондишн, даешь климатконтроль!
i_c_e 24 июня 2018 | 23:14
Охренеть. «Краснодарский юридический институт МВД России по специальности „юриспруденция“» и «курирование вопросов климата». Какие, интересно, у Путина к «климату» вопросы?