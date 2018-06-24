Действующий президент Турции Тайип Эрдоган продолжает лидировать на выборах главы государства

После обработки более 90% бюллетеней, он набирает 53,5% голосов, передает Анатолийское агентство. Ближайшим конкурентом Эрдогана является кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем 30%. Остальные претенденты на главный пост страны пока что набирают менее 10% голосов. Турецкому лидеру необходимо получить более 50%, чтобы обеспечить себе победу в первом туре. Иначе второй тур пройдет 8 июля.

Турецкие граждане впервые в истории выбирали одновременно президента и новый состав парламента. На выборах в парламент правящая Партия справедливости и развития набирает почти 44%.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия — 21%, за ней идет Партия националистического движения с показателем около 12%, прокурдская Партия демократии народов получает 10%. Остальные политические движения пока что в парламент не проходят.

Власть в Турции скорее всего останется в тех же руках, а результаты выборов могут сфальсифицированы. Такое мнение «Эху Москвы» высказал эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

Юрий Мавашев считает, что если партия справедливости и развития действительно возьмет большинство голосов, это будет плохо прежде всего для лидера страны, которому не с кем будет разделить ответственность.