В Казани в эти минуты стартует матч сборных Польши и Колумбии
Счет пока не открыт. Идет первый тайм.
Ранее сегодня Англия с разгромным счетом 6:1 обыграла Панаму. Япония и Сенегал сыграли вничью – 2:2.
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Счет пока не открыт. Идет первый тайм.
Ранее сегодня Англия с разгромным счетом 6:1 обыграла Панаму. Япония и Сенегал сыграли вничью – 2:2.
Комментарии3
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goodman 24 июня 2018 | 21:36
Вот стыдно за наших болельщиков на трибунах, как только мяч у поляков, свист.
skull9 24 июня 2018 | 21:52
goodman: Полстадиона колумбийцев, а свистят исключительно наши?)
Или ты колумбиец?)
А так надеюсь поленья оформят сегодня себе путевку....домой
santathefrosr 24 июня 2018 | 21:55
стадион в традиционных желтых цветах Колумбии! Колумбийцы отправили 4ю по числености армию болел на Мундиаль.
да и чё не свистеть? больно смотреть на лицо и рёбра Хамеса! Поляки как дровосеки играют....