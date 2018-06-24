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21:02, 24 июня 2018

ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил со стороны России на чемпионате мира по футболу

Международная федерация футбола передала результаты своего расследования во Всемирное антидопинговое агентство, которое согласилось с решением ФИФА закрыть дело. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Также отмечается, что доктор Ричард Макларен не предоставил данных о нарушениях в российском футболе.

В 2016 году WADA проинформировало ФИФА о том, что в докладе независимой комиссии под руководством Макларена о допинге в России фигурирует 34 футболиста. По данным СМИ, в этом списке значатся игроки, выступавшие на мировом первенстве 2014 года.

Накануне британское издание Mail on Sunday опубликовало материал журналиста Ника Харриса, в котором утверждается, что ФИФА знала о нарушениях антидопинговых правил в российском футболе.

Комментарии

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shlevet 24 июня 2018 | 21:09

А в пробирках не было внутренних царапин от "коктейля Родченкова"

novyrusich 24 июня 2018 | 21:24

shlevet: тяжело найти то, что найти не хочешь.
Половина проб российских футболистов пропало, но на это не стали обращать внимания.
ну нет их и нет. Что поделаешь.
ФИФА прогнила полностью еще при Авеланже. Организация насквозь коррумпирована.

да голубок, царапин в пробирках не обнаружено.
Потому что сами пробирки тоже не обнаружены.

прежнее руководство ФИФА уже почти все сидит. Новое на пути к посадке.
Всоси как ты привык и усвой.
-----------
Куда пропали допинг-пробы футболистов?  Об этом сообщает Рамблер. Далее:

Telegram-канал Mash пишет, что более половины из 19 допинг-проб футболистов, запрошенных ФИФА у РУСАДА, исчезли. Об этом сообщает Рамблер.

ну перопали и пропали, сказали в ФИФА. Бывает.
В остальных нет ничего? Ну и хорошо.

shlevet 24 июня 2018 | 21:32

novyrusich: //...ну перопали и пропали, сказали в ФИФА....//

Вот именно так и сказали в ФИФА?
А ссылочку на официальный этот ответ от ФИФА не подкинешь, болезный?
=)):-)

novyrusich 24 июня 2018 | 21:40

shlevet: вставай рачком и поговорим ладком. А потом будет тебе ссылочка ьи кофий с каковой будет. Но потом..

А пока довольствуйся сообщением пидриотического агенства Рамблер.
Ты веришь им как пидариот пидариотам или нет?
-----------------
Немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказал о том, что футболисты из нынешнего состава сборной России имели неоднозначные допинг-пробы.

«В 2014 году, после первых разоблачений в фильме ARD о государственной программе допинга в лёгкой атлетике, WADA провело рейд в московской антидопинговой лаборатории, и тогда было конфисковано более трёх тысяч проб представителей разных видов спорта, среди них были и пробы футболистов», — приводит слова Зеппельта Deutsche Welle.

Журналист отметил, что в 2014 году там были найдены пробы игроков, которые находятся в заявке сборной России на чемпионат мира.

«В этом и заключается вопрос. ФИФА заявила, что провела какие-то тесты. На прошлой неделе мы задали им вопрос, провели ли они повторное тестирование на все запрещённые вещества и методы, но не получили ответа», — добавил Зеппельт.

Он подчеркнул, что не будет комментировать имена, так как речь идёт о серьёзных подозрениях, а не о доказательствах.


Молчит ФИФА, как партизан на допросе.
Но заговорит, когда США начнет новое руководство арестовывать, как и старое.

shlevet 24 июня 2018 | 21:45

novyrusich: //...журналист рассказал о том, что футболисты из нынешнего состава сборной России имели неоднозначные допинг-пробы....Он подчеркнул, что не будет комментировать имена,...//

Всё, ты меня победил в своей однозначной убедительности.
Я сдаюсь :-(((((

novyrusich 24 июня 2018 | 21:50

shlevet: дурачок, я тебя не уьеждал.
На хър ты мне нужен.
Это сообщения российских проправительственных СМИ.
===========
Британское издание The Telegraph обратилось в ФИФА с просьбой рассказать о допинг-пробах россиян на турнире. "Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не можем давать комментарии о допинг-тестах во время соревнований", — такой ответ получили англичане от Международной федерации футбола.

В настоящий момент три игрока сборной России – Александр Головин, Александр Самедов и Юрий Газинский – занимают первые места среди всех участников чемпионата мира по средней дистанции, преодоленной за встречу, сообщает Чемпионат.com.

polsan 24 июня 2018 | 21:40

novyrusich: Мне, правда, что-то не верится в такое! )) Если бы это было был так, сейчас бы такой шум поднялся. А есть ли у Вас ссылка на эту инфу от ФИФА?!

novyrusich 24 июня 2018 | 21:47

polsan: шум и был. Но продажность ФИФА это притча во языцех.
Есть и более новые сведения.

Британские журналисты запросили у ФИФА информацию о допинг-пробах сборной Россииглавная → новости
22.06.2018
Британские журналисты запросили у ФИФА информацию о допинг-пробах сборной России
Успехи сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу вызвали недоверие у британских средств массовой информации. Они обратились в Международную федерацию футбола, чтобы узнать о результатах допинг-тестов российских футболистов. Однако ФИФА не стала разглашать эти данные.

Британское издание The Telegraph обратилось в ФИФА с просьбой рассказать о допинг-пробах россиян на турнире. "Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не можем давать комментарии о допинг-тестах во время соревнований", — такой ответ получили англичане от Международной федерации футбола.

В настоящий момент три игрока сборной России – Александр Головин, Александр Самедов и Юрий Газинский – занимают первые места среди всех участников чемпионата мира по средней дистанции, преодоленной за встречу, сообщает Чемпионат.com.

Даже Осин тут на Эхе писал, что выигрывали за счет того, что перебегали.
И удивлялся чего это россияне так разбегались. Откуда такая физика.

shlevet 24 июня 2018 | 21:53

novyrusich: //...Даже Осин тут... удивлялся...//

Ну всё, однозначно допинг у наших был, если Сам Осин удивлялся

polsan 24 июня 2018 | 21:58

novyrusich: Как Осин это говорил, я слышал, но вот про всё остальное в сети ни на английском, ни на немецком нет информации.

slovoidelo199 24 июня 2018 | 21:51

polsan: а шум и подняли!
И повод был - международный антидоп.комитет не пустили в рос.анти.допинг.комитет. Не пустил Следственный Комитет под предлогом что там сейчас идет следствие и следственные действия...Опечатал и закрыл . От всех закрыл. И когда откроет неизвестно. Вот такое кино.
Поэтому ВАДА в ярости - их не пускают гос органы для проверки подотчетной им организации. И уже несколько лет отписки пишут из СК.

vincenttt 24 июня 2018 | 21:15

Даже если бы и нашла у гопника гэбистская моча всегда готова..

uhovostro 24 июня 2018 | 21:20

Очень сильно искали, всё обшарили - ничего не нашли!..

ivanov356 24 июня 2018 | 21:46

uhovostro: История, штука коварная, депутат, а пройдёт время и ворюга.

ematveev 24 июня 2018 | 21:23

===
"...ФИФА не нашла нарушений ...ВАДА... согласилось..."
===

"...в докладе независимой комиссии под руководством Макларена о допинге в России фигурирует 34 футболиста."
===

Неужели самый честный в мире канадец оказался лжецом?

===

Братья-либерасты, есть идея топить за то, что Путин купил и ФИФУ, и ВАДУ.
Кто "за"?

sasass 24 июня 2018 | 21:24

Наконец-то Россия образумилась....

max3446 24 июня 2018 | 21:24

а вот теперь надо бы англосаксов проверить. и выгнать их из чемпионата. я от лица всего мирового сообщества вообще возмущен что игроков этой страны пустили на мундиаль. надо как с олимпиадой было - пускать только по приглашению, а англосаксов вообще заставить под нейтральным флагом играть 4 составом

polikarpich 24 июня 2018 | 21:25

Не нашли - ещё не значит, что их не было и нет. Вот крякнет кто-нибудь из "чудо-богатырей" посреди матча, тогда засуетятся сразу.

shlevet 24 июня 2018 | 21:39

polikarpich: //Не нашли - ещё не значит, что их не было и нет....//
Правильно мыслите.
Раньше говорили, если вы ещё не сидите, то это ещё не ваша заслуга, а наша недоработка

proxozhij 24 июня 2018 | 21:55

ФИФАНАШ!

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