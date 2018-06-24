ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил со стороны России на чемпионате мира по футболу

Международная федерация футбола передала результаты своего расследования во Всемирное антидопинговое агентство, которое согласилось с решением ФИФА закрыть дело. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Также отмечается, что доктор Ричард Макларен не предоставил данных о нарушениях в российском футболе.

В 2016 году WADA проинформировало ФИФА о том, что в докладе независимой комиссии под руководством Макларена о допинге в России фигурирует 34 футболиста. По данным СМИ, в этом списке значатся игроки, выступавшие на мировом первенстве 2014 года.

Накануне британское издание Mail on Sunday опубликовало материал журналиста Ника Харриса, в котором утверждается, что ФИФА знала о нарушениях антидопинговых правил в российском футболе.