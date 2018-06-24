На Белорусском направлении МЖД восстановлено движение поездов

Энергетики восстановили поврежденный контактный провод на перегоне Голицыно — Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба МЖД.



«Было возобновлено движение пригородных поездов по второму главному пути», — отмечают в пресс-службе.



В настоящее время предпринимаются меры для того, чтобы ввести задержанные электропоезда в график, передает «Интерфакс».



Как ранее сообщалось, на период восстановительных работ движение электричек на участке железной дороги осуществлялось по одному пути. Движение пригородных поездов, следовавших со стороны станции Голицыно в Москву, было приостановлено.