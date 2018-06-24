Президент Турции Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции
После обработки 70% бюллетеней он набирает 55%. Его основной соперник Мухаррем Индже заручился поддержкой 29% избирателей, сообщает агентство Anadolu.
Второй тур выборов все-таки возможен, считает турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.
Одновременно с президентскими проходили и парламентские выборы. Здесь также лидирует правящая Партия справедливости и развития с результатом почти 45%. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 21%, у националистической Партии национального движения – около 12%.
Комментарии6
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sasass 24 июня 2018 | 21:27
В Турции тоже не дают свободно голосовать - управленческий ресурс зашкаливает...
sskazhenik 24 июня 2018 | 21:28
Случайно Чуров сейчас не в командировке в Турции?
arkady1956 24 июня 2018 | 21:28
Эрдоган.....турецкий Путин.Мы же не удивляемся,что Путин побеждает постоянно!!!Ну что же такова доля всех..."диктатурократий"....
tks 24 июня 2018 | 21:32
Фальсификат - Эрдоганище может устроить, паршивец!
aler_il1 24 июня 2018 | 21:36
Есть, есть еще куда расти! Лет через ...надцать будет 86% набирать, а там уже и до черенка недалеко.
koshkaedu 24 июня 2018 | 21:52
Путин опять всех переиграет.