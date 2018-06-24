Президент Турции Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

После обработки 70% бюллетеней он набирает 55%. Его основной соперник Мухаррем Индже заручился поддержкой 29% избирателей, сообщает агентство Anadolu.

Второй тур выборов все-таки возможен, считает турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.

Одновременно с президентскими проходили и парламентские выборы. Здесь также лидирует правящая Партия справедливости и развития с результатом почти 45%. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 21%, у националистической Партии национального движения – около 12%.