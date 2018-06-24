На Гоа хотят запретить делать селфи на пляжах
Красные флаги и предупреждающие надписи появятся в 24 зонах, в которых запрещено купаться. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на частное спасательное агентство. Такое решение принято после инцидента с индийскими туристами. В середине июня двое из них утонули, когда делали селфи на скалистом берегу.
Комментарии6
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ivanov356 24 июня 2018 | 20:38
Встань у зеркала и смотри на себя, сколько влезет. Придумали, я здесь,я там, вот он я и вот тут.
prusol 24 июня 2018 | 21:32
ivanov356: Врачи уже заявили о том, что страсть к селфи - это один из симптомов психического заболевания.
sasass 24 июня 2018 | 20:58
Самоубийцам не запретишь...
prusol 24 июня 2018 | 21:29
sasass: Вы правы. Например, Сенцову не запретишь же самоубийство методом голодовки?
ivanov356 24 июня 2018 | 21:40
prusol: Он сделал выбор,времена меняются, меняется и значение поступков.Но главное, он сделал выбор, двойников то нет на замену, как у героев.
aler_il1 24 июня 2018 | 21:43
Гоа, Гоа, где-то слышал....
А, вспомнил, вот в этом шедевре:
На Гоа медузы, белые пески
А на мне рейтузы, теплые носки
Не влезаю в платье, получила стресс
Прикупила тортик, тортик, сука, влез