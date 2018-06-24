На Гоа хотят запретить делать селфи на пляжах

Красные флаги и предупреждающие надписи появятся в 24 зонах, в которых запрещено купаться. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на частное спасательное агентство. Такое решение принято после инцидента с индийскими туристами. В середине июня двое из них утонули, когда делали селфи на скалистом берегу.