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20:32, 24 июня 2018

Лидеры Евросоюза не смогли согласовать единую позицию по вопросу миграционного кризиса

Экстренное совещание руководителей 16-ти государств прошло сегодня в Брюсселе в преддверии общеевропейского саммита. Невозможность достичь общего для всех плана действий открыто признала канцлер Германии Ангела Меркель после того, как часть стран Евросоюза отказалась от участия в переговорах. Она отметила, что сейчас нужно работать в направлении локальных договоренностей между несколькими странами. Однако, в конечном итоге, все усилия должны быть нацелены на поиск общего решения на уровне сообщества.

Комментарии

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tuman13 24 июня 2018 | 20:44

Не смогли договориться, кто будит кормить и ублажать эту массу.
А вот лишили бы соцдотаций - и не было бы проблем с мигрантами.

prusol 24 июня 2018 | 21:13

tuman13: Вы правы, они сами расплодили иждивенцев, а теперь не знают, что с ними делать.

sergej17 24 июня 2018 | 21:37

tuman13: Ну и...? Воровство и разбой?

nikvol 24 июня 2018 | 21:57

tuman13: А вот лишили бы соцдотаций - и не было бы проблем с мигрантами
===========================
Это нужно было делать 30 лет назад, а сейчас мигранты в таком раскладе сами добудут себе прокорм и ублажения - грабежами и насилием.

fantforbarbi 24 июня 2018 | 21:57

tuman13: Скорее всего не могут договориться о том,кто будет платить за создание нормальной действующей границы ЕС ))). Все дело элементарно в бабле. Но уже не хватает на прокорм мигрантам.

zztop1960 24 июня 2018 | 20:45

Это фигня , цветочки , а вот когда миллионы голодающих из России попрут в Европу , а к этому всё идёт

idruker 24 июня 2018 | 20:48

zztop1960:я нихрена не понил. Кто куда идет и кто на кого попрет. Выражайтесь яснее хто на ком стояля нихрена не понил. Кто куда идет и кто на кого попрет. Выражайтесь яснее хто на ком стоял

serhio_25__ 24 июня 2018 | 20:51

zztop1960: Население Латвии за 27 лет уменьшилось на 700т.чел. Т.е. через 50лет Латвия вымрет, если не переберется в Европу. Ой, а вы уже туда перебираетесь.

sergej17 24 июня 2018 | 21:46

serhio_25__: Одни латвийцы едут работать за океан, другие- учиться, третьи жениться, четвёртые- путешествовуют и т.д...Оставьте свою совейскую узколобость, навесьте замки на границе и садитесь задницей в лужу- ваша обывательщина точно не вымрет- она бессмертна.

polsan 24 июня 2018 | 20:55

zztop1960: их просто не будут пускать, вот в чём разница...

prusol 24 июня 2018 | 21:15

zztop1960: Какие у Вас несбыточные и грандиозные мечты. Неужели это жизнь в прекрасной Латвии вселила в Вас столько зла?

ematveev 24 июня 2018 | 21:25

zztop1960:
Миллиарды.
Чего уж там...

timwlad70 24 июня 2018 | 20:53

Лидеры Евросоюза не смогли согласовать единую позицию по вопросу миграционного кризиса
Экстренное совещание руководителей 16-ти государств прошло сегодня в Брюсселе в преддверии общеевропейского саммита. Невозможность достичь общего для всех плана действий открыто признала канцлер Германии Ангела Меркель после того, как часть стран Евросоюза отказалась от участия в переговорах. Она отметила, что сейчас нужно работать в направлении локальных договоренностей между несколькими странами. Однако, в конечном итоге, все усилия должны быть нацелены на поиск общего решения на уровне сообщества.
-------------------
Австрийские Банкиры обслуживающие страны ОПЕК толкают на войну в Европе. Восточная Европа это регион агрессивных дебилов как на Украине и не подчиняются общим европейским интересам. Этим пользуются США.
Ну опять еврейский большевизм громить будут создав юденамты.И так надобно создать юденамты во всех странах восточной Европы и начать ответный террор .В этом хорош фонд Сороса и он уже действует на Украине. И так план Маршала по Югославскому сценарию. Всех тупых большевиков повесить за преступления против человечности включая и этого прыща австрийского канцлера. Национал-социализм это всегда палка о двух концах. Горе побеждённым. Банкиры никогда не подержат раскол так как банки это фашизм по основе своего создания.
И так план Маршала на основе Югославского сценария для Австрии и стран Восточной Европы.
Австрийцы забыли как их раздолбали в пух и прах в 198 году.Так, что Австрия это сброд ублюдков национал-социалистов не способных ни к чему кроме вони. Банки таких не подержат.
Начнут с Венгрии где вернут шею правительству Венгрии как это было в Югославии.
Так что Канцлер Германии Меркель это шанс решить проблему с идиотами в странах восточной Европы ирным путём.
Леваки решат проблему как в Югославии и добьют Украину.
России дело сторона.

idruker 24 июня 2018 | 20:56

timwlad70: скажи мне: ради кого ты вещаешь? Мне интересно, нашелся ли хоть один благодарный слушатель твоей галиматьи?

timwlad70 24 июня 2018 | 21:02

idruker: скажи мне: ради кого ты вещаешь? Мне интересно, нашелся ли хоть один благодарный слушатель твоей галиматьи?
-------------
А чаво ты тут торчишь задавая идиотские претензии необразованного дебильного дегенерата?!

idruker 24 июня 2018 | 21:23

timwlad70: Я с удовольствием отвечу на твой вопрос, но не раньше чем ты ответишь на мой, ибо я спросил первым. Ну разве что ты предпочитаешь отмолчаться, что тогда делает мой вопрос риторическим и не требующим ответа. Итак?

sasass 24 июня 2018 | 20:55

Мозги не доходят , что варварская миграция погубит Европу...

nikolaitschi 24 июня 2018 | 20:55

Возникла проблема. Попробовали наскоком, не получилось. Сели договариваться, не получилось. Решили, что будут договариваться пока не договорятся. Завидно становится, наблюдать как люди решают проблемы. Ведь обязательно все будет решено!

prusol 24 июня 2018 | 21:17

nikolaitschi: А не сами ли они эти "проблемы" и создали?

pulalala 24 июня 2018 | 21:16

Эта Меркель хочет каждой немке привезти по нигерийцу.
Что в этом плохого?

shlevet 24 июня 2018 | 21:22

А вы друзья как не садитесь

trans 24 июня 2018 | 21:35

А у нас китайцы активно заселяют Сибирь и Дальний Восток и никто по этому поводу не совещается, всем плевать.

oxlomon 24 июня 2018 | 21:46

trans:
У кого это “у вас”, можно поинтересоваться? Я вот совсем недавно был в Новосибе и его окрестностях. За неделю из китайцев увидел всего лишь одну девчонку-студентку в Академгородке. В Красноярске тоже как бы не засилье: если уж кровь из носу захочется посмотреть на “изобилие”, то придётся идти на Восточный рынок — там их, пожалуй, на круг человек с тысячу наберётся.

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