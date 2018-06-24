Лидеры Евросоюза не смогли согласовать единую позицию по вопросу миграционного кризиса

Экстренное совещание руководителей 16-ти государств прошло сегодня в Брюсселе в преддверии общеевропейского саммита. Невозможность достичь общего для всех плана действий открыто признала канцлер Германии Ангела Меркель после того, как часть стран Евросоюза отказалась от участия в переговорах. Она отметила, что сейчас нужно работать в направлении локальных договоренностей между несколькими странами. Однако, в конечном итоге, все усилия должны быть нацелены на поиск общего решения на уровне сообщества.