По предварительным данным на президентских выборах в Турции лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом «Эху Москвы» Москвы рассказал турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.

Велика вероятность, что второй тур выборов все же придется провести, — считает Абдуррахман Камбуроглу.