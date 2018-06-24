По предварительным данным на президентских выборах в Турции лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган
По предварительным данным на президентских выборах в Турции лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом «Эху Москвы» Москвы рассказал турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.
Велика вероятность, что второй тур выборов все же придется провести, — считает Абдуррахман Камбуроглу.
Комментарии2
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sasass 24 июня 2018 | 21:00
Друг России - без фальсификации жить не может...
pulalala 24 июня 2018 | 21:18
Я не понял. Какие выборы?
Турция что еще не наша?