Жители сирийской провинции Идлиб предупредили российский Центр примирения враждующих сторон о готовящейся провокации
Жители сирийской провинции Идлиб предупредили российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии о готовящейся провокации. Как сообщают РИА Новости, ее готовят боевики запрещенной в России террористической организации Джабхат ан-Нусра. По словам местных жителей, в субботу специалисты одного из новостных агентств на Ближнем Востоке вместе с боевиками осуществили постановочные съемки, во время которых мирные жители были доставлены в больницу «Альхеляль аль-Ахмар», а боевики принимали участие в активном «восстановлении» объектов гражданской инфраструктуры, якобы уничтоженных в ходе атак российской авиации.
Комментарии11
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shlevet 24 июня 2018 | 20:33
Опять сирийских детей после ОВ будут мыть холодной водой голыми руками?
ura_123 24 июня 2018 | 20:41
shlevet: Не.сначала будут бомбить,а уж потом будут обмывать...
Ведь у Джаб-Нусры или как их там,прямо 100500 боевых самолётов.
tuman13 24 июня 2018 | 20:49
ura_123: А вот и подождем. Думаю, что через пару суток российские СМИ покажут, что там подготовили.
ura_123 24 июня 2018 | 20:53
tuman13: О да,дождёмся пламенной речи канашенкова как обычно с бегающими глазками за линзами очков.
shlevet 24 июня 2018 | 20:51
ura_123: //...Ведь у Джаб-Нусры или как их там,прямо 100500 боевых самолётов.//
До 11 сентября в США тоже так думали
ura_123 24 июня 2018 | 20:58
shlevet: shplint_04: Чё-та мысль изложенная в комменте как бы это сказать помягче.... несколько сумбурна и расплывчата.
Кстати,что именно думали в США,подробности це хлопчик,подробности!
shlevet 24 июня 2018 | 21:02
ura_123: //Чё-та мысль изложенная в комменте как бы это сказать помягче.... несколько сумбурна и расплывчата...//
Что тебе конкретно не понятно?
Спрашивай дивчина, не стесняйся
shplint_04 24 июня 2018 | 20:53
Надо перестать бояться и убивать всех, кто нам мешает. В Сирии, на пр. Сахарова и из тусовки "Эха", Вот, например, ura_123. Зачем нам нужна такая гадина? Кормится из бюджета и... за зелёных. Не в коня корм. А в лагере от такого была бы польза.
ura_123 24 июня 2018 | 21:00
shplint_04: Стесняюсь спросить,что именно вам(!) мешают делать,загонять эту несчастную страну в ещё большую задницу?
pmasel 24 июня 2018 | 21:16
Как я понял это ответ МО РФ на обвинения в авиаударах по сирийской оппозиции. Генштаб уже рисует мультики.
pantera_1 24 июня 2018 | 20:45
Вы посмотрите, что делается? Поступил сигнал! Упреждающие действия, уже и мирных жителей в агенты записали. Но преступления такой туфтой не прикроешь.