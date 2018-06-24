Жители сирийской провинции Идлиб предупредили российский Центр примирения враждующих сторон о готовящейся провокации

Жители сирийской провинции Идлиб предупредили российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии о готовящейся провокации. Как сообщают РИА Новости, ее готовят боевики запрещенной в России террористической организации Джабхат ан-Нусра. По словам местных жителей, в субботу специалисты одного из новостных агентств на Ближнем Востоке вместе с боевиками осуществили постановочные съемки, во время которых мирные жители были доставлены в больницу «Альхеляль аль-Ахмар», а боевики принимали участие в активном «восстановлении» объектов гражданской инфраструктуры, якобы уничтоженных в ходе атак российской авиации.