Сборные Японии и Сенегала сохранили шансы на попадание в плей-офф чемпионата мира по футболу, сыграв вничью 2:2

Соперники фактически разыгрывали путевку в плей-офф. Победа приносила ее счастливчику с очень большой долей вероятности. Сенегальцы сделали ход первыми, не без помощи японского вратаря Кавасимы, который отбил мяч прямо перед собой. Садио Мане даже не добивал его в ворота, мяч просто попал в него. Японцы отыгрались после того, как защитник Нагатомо одним движением обыграл сразу двух соперников в штрафной. Инуи отнял мяч у своего же и сам тправил его в сетку. Сенегальцы снова вышли вперед после фланговой атаки и прострела вдоль ворот. Ваг загнал мяч под переклидину, однако спустя несколько минут вышедший на замену Кейсуке Хонда сыгравший несколько лет в России за ЦСКА вовремя очутился во вратарской. Стоит добавить, что голкипер Н’Диайе своей ошибкой на выходе вернул Японии должок. Ничья 2:2. Обе команды набрали по четыре очка продолжают делить первое место в группе

Сегодня состоится еще один матч. В Казани встречаются сборные Колумбии и Польши.