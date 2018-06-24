Мохаммед Салах может завершить выступления за национальную команду Египат после встречи с Рамзаном Кадыровым
Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах может завершить выступления за национальную команду после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкий к игроку источник. По его информации, египтянин недоволен тем, насколько широко СМИ освещали его встречу с чеченским лидером. По мнению футболиста, его использовали в политических целях. Уход из сборной он рассматривает в качестве варианта решения проблемы.
23 июня Кадыров присвоил египтянину звание почетного гражданина Чеченской Республики. Глава региона сделал это на торжественном ужине в честь сборной Египта.
В заключительном матче группового этапа египтяне сыграют со сборной Саудовской Аравии. Матч пройдет завтра. Начало в 17:00.
Комментарии10
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vinibi_ 24 июня 2018 | 20:07
Я сразу сказал, что по его лицу было видно, он догадывался, что используют в темную!!!
mozhem_povtorit 24 июня 2018 | 20:21
vinibi_: Да он должен ноги целовать Рамзану за оказанную честь! А теперь ему придется извиниться, как минимум!
gordy 24 июня 2018 | 20:25
"По мнению футболиста, его использовали в политических целях."
Не ходил бы ты, Ванёк, куда попало?
barbatos 24 июня 2018 | 20:07
А у Салаха нервы слабые ... Браво Рамзан !!!
viktorova 24 июня 2018 | 20:09
Пример для других. Кадырова как чумы сторониться надо.
snikkersnepper 24 июня 2018 | 20:19
А, ну да - анонимные источники CNN врать не будут. Хосподи, вас же голыми руками разводить можно.
Только-только написал, что про аргентинского тренера мы узнаем от британской газеты, теперь про египетского игрока - от американского телеканала...
sarbus 24 июня 2018 | 20:22
Дошло до чувака.
janychar 24 июня 2018 | 20:24
Его что, не предупредили?
andy66 24 июня 2018 | 20:31
в Терек перейдет? ))
vladkotov 24 июня 2018 | 20:32
Гражданство Чеченской республики???