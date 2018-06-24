Мохаммед Салах может завершить выступления за национальную команду Египат после встречи с Рамзаном Кадыровым

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах может завершить выступления за национальную команду после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкий к игроку источник. По его информации, египтянин недоволен тем, насколько широко СМИ освещали его встречу с чеченским лидером. По мнению футболиста, его использовали в политических целях. Уход из сборной он рассматривает в качестве варианта решения проблемы.

23 июня Кадыров присвоил египтянину звание почетного гражданина Чеченской Республики. Глава региона сделал это на торжественном ужине в честь сборной Египта.

В заключительном матче группового этапа египтяне сыграют со сборной Саудовской Аравии. Матч пройдет завтра. Начало в 17:00.