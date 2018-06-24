Украинцы должны уничтожить существующую систему власти, места чиновников должны занять представители народа
Такое мнение высказал украинский рок-музыкант Святослав Вакарчук.
«Вы должны стать охотниками за нечестностью, охотниками за безответственностью, охотниками за коррупцией, охотниками за архаичным желанием держаться за все плохое. Вы должны стать охотниками и должны чувствовать страх этой жертвы, за которой вы охотитесь. Потому что ничто так не вдохновляет, как страх жертвы. Пусть они знают, что вы знаете, что они вас боятся. Пусть они знают, что вы знаете, что они должны уйти».
Украинским народом очень долго манипулировали, его использовали, но сейчас пришло время прекратить это, — добавил Святослав Вакарчук.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
barbatos 24 июня 2018 | 20:05
Ух ты !!! Святик договорился с Госдепом ??? Какая смелость в "протестно-патриотическом" музыканте ...
chapter_2 24 июня 2018 | 20:18
Неужели, украинцы должны уничтожить существующую систему власти, для того чтобы места чиновников "заняли представители народа" - кухарки и дворники? Уже такое было 100 лет назад ...
ukrodupa404 24 июня 2018 | 20:07
Вакарчук дебил ,но и еще приторможенный !) Мы тут в России, вам кастрюлям сразу после выборов петьки на должность укропрезика тоже самое говорили !)))))))
manofoffice 24 июня 2018 | 20:09
"должны занять представители народа"
А это как?
Сегодня он "представитель народа", а завтра чиновник.
ivanov356 24 июня 2018 | 20:10
А кого сажать на места чиновников?Гэбэшников? Так замучаемся про придуманные теракты читать.
serhio_25__ 24 июня 2018 | 20:14
ivanov356: А ты еще не замучился СБУшные придуманные разоблаченные теракты или придуманных шпионов читать?
ivanov356 24 июня 2018 | 20:19
serhio_25__: Не жалеет вас пригожин, вижу ты замучился, так тебе и надо.
good_night 24 июня 2018 | 20:10
В США капитализм
В Швеции социализм
На Украине идиотизм!
chapter_2 24 июня 2018 | 20:20
good_night: Украина - состоявшееся европейское демократическое государство,
ukrodupa404 24 июня 2018 | 20:22
chapter_2: Смешно !)))
novyrusich 24 июня 2018 | 20:24
good_night: пидариот, в Швеции тоже капитализм, социализм в Сев. Корее.
А идиотизм у тебя в голове.
disdai 24 июня 2018 | 20:30
good_night: По Ленину социализм - это отсутствие частной собственности на средства производства.
Что, в Швеции частную собственность уже запретили? Давно?
pravdatut 24 июня 2018 | 20:11
У нас вся власть выбрана народом, этож не в РФ, где выбирает Вата.
serhio_25__ 24 июня 2018 | 20:16
pravdatut: Если она выбрана народом, то зачем ее уничтожать?
boseal 24 июня 2018 | 20:16
Вакарчук описал утопический сценарий. Я бы посоветовал ему далее заниматься музыкой и не лезть в политику.
hastings 24 июня 2018 | 20:16
Януковича надо возвращать на президентский пост. Поиграли и хватит!
pravdatut 24 июня 2018 | 20:18
hastings: Бандюкович овощ, хоть и любимец Путина))
novyrusich 24 июня 2018 | 20:31
hastings: Да ты што, пидориотик? С ним вова еще не наигрался. как это хватит?
Кому хватит? Гляди, тебя удар хватит
shlevet 24 июня 2018 | 20:19
Вакарчук, Макаревич, Ахеджакова,... чего не скажешь когда понимаешь, что твоя звезда уже безвозвратно закатилась, чтобы ещё чуть-чуть к себе внимания продлить
novyrusich 24 июня 2018 | 20:22
shlevet: шлюшка, а тебе опущенная мразь, кто позволил здесь вякать.
ты опаганить и зашкварить всех пидариотов местных хочешь?
А ну-ка под нары к параше. там твое место.
shlevet 24 июня 2018 | 20:30
novyrusich: //Вакарчук, Макаревич, Ахеджакова,... ты опаганить и зашкварить всех пидариотов местных хочешь?...//
Извини дружище, я не знал, что в твоем понимание это местные пидариоты.
Учту на будущее
=)):-)
tks 24 июня 2018 | 20:21
Да здравствует Революция!
Всеобъемлющая и всесокрушающая!!
parasuk_ 24 июня 2018 | 20:23
Для начала, т.н. украинцы должны поумнеть. Не принято в 21 веке скакать на центральной площади с кастрюлей на голове :)