Украинцы должны уничтожить существующую систему власти, места чиновников должны занять представители народа

Такое мнение высказал украинский рок-музыкант Святослав Вакарчук.

«Вы должны стать охотниками за нечестностью, охотниками за безответственностью, охотниками за коррупцией, охотниками за архаичным желанием держаться за все плохое. Вы должны стать охотниками и должны чувствовать страх этой жертвы, за которой вы охотитесь. Потому что ничто так не вдохновляет, как страх жертвы. Пусть они знают, что вы знаете, что они вас боятся. Пусть они знают, что вы знаете, что они должны уйти».

Украинским народом очень долго манипулировали, его использовали, но сейчас пришло время прекратить это, — добавил Святослав Вакарчук.