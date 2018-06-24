Президент Сирии Башар Асад отказался от помощи Запада в восстановлении страны после войны
По его словам, сирийцы способны это сделать самостоятельно.
Если денег на это у арабской республики не окажется, она займет их у своих «друзей — сирийцев, живущих за рубежом» или «у своей казны», — сказал Асад в интервью телеканалу НТВ. Он заверил, что это не проблема, даже если восстановление может занять больше времени, чем предполагалось.
Присутствие в арабской республике российских войск он объяснил необходимостью «восстановления баланса мировых сил».
Ранее Асад оценивал ущерб от войны в Сирии в 400 миллиардов долларов. На восстановление всей инфраструктуры, по его подсчетам, может понадобиться от 10 до 15 лет.
Комментарии16
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viktorova 24 июня 2018 | 20:06
Вот зачем пенсионный возраст увеличивают. Братской Сирии надо помочь.
jetsam 24 июня 2018 | 20:10
viktorova: именно. туда предпенсионеров и отправят доживать.
и еще 10-15 ярдов безвозвратного кредита дадим.
hastings 24 июня 2018 | 20:19
viktorova: А почему нет? Мы можем себе это позволить. 400 млрд в Асада вложим и не поперхнемся! Заодно нос западным партнерам утрем.
viktorova 24 июня 2018 | 20:26
hastings: только дивиденды от всего получает всего один человек.
mikhail_spb_ 24 июня 2018 | 20:06
Что-то подсказывает, что ему дадут бабла кремлёвские "друзья".
Снизят чуть-чуть зарплату бюджетникам и дадут.
tonight 24 июня 2018 | 20:21
mikhail_spb_: Ээ вы не понимаете это же инвестиции. Путин даст бабла Асаду 400 мил ерунда для Путина а Асад за это отдаст Путину нефтяной завод или долю от экспорта нефти. Во как, представляете сколько бабала потечет Путину? Он в шоколаде будет может и вам чего перепадет, чай не зверь кинет кость. Бандерлоги будут довольны
aleksandr39 24 июня 2018 | 20:09
УРА !!! Опять в России увеличатся тарифы ЖКХ , каждый день будет дорожать бензин и продукты ,все для Сирии ,все для " лугандона " ,затянем пояса .
kruzalova 24 июня 2018 | 20:11
России можно долги не отдавать, прецедентов - море. "Россия- щедрая душа!"
zemljanka 24 июня 2018 | 20:12
"2000 лет война..." (Виктор Цой)
Людоеды жрут людей дальше...
shlevet 24 июня 2018 | 20:15
Правильно сделал.
Эти западные ублюдки разрушали твою страну, а потому силами же твоего народа, за твои же средства будут пытаться её восстановить.
Нет веры западу в её искренности.
Они хотели тебя изничтожить, а твой народ превратить в рабов, как сделали уже со многими
zztop1960 24 июня 2018 | 20:21
shlevet: Теперь в Сирии будут не европейские дороги , а российские ( что бы враг не прошёл) и по цене в 20 раз дороже европейских
shlevet 24 июня 2018 | 20:24
zztop1960: //Теперь в Сирии будут не европейские дороги , а российские...//
Много в Ливии сейчас европейских дорог?
В Афганистане много?
=)):-)
kulikdim 24 июня 2018 | 20:23
shlevet: Блестяще, пригожинская портянка, блестяще,
повар одобряэ, +11.80 и долгожданное высокое звание младшего ефрейтора впридачу )
shlevet 24 июня 2018 | 20:28
kulikdim: //...+11.80...//
О, ещё один прокладон, видать инвалид мозга, пытается угловато пошутить по поводу моего заработка.
Учти, заглядывание в чужой кошелек - дурной тон, а следовательно недоработка твоих родителей, минусую их.
А если тебе - инвалид мозга, не хватает на доширак, скинь номер своей карты, подсоблю
zztop1960 24 июня 2018 | 20:15
Вау ! Вот где можно будет наворовать бабла бюджетного! Миллионеров в России станет ещё больше и я думаю , что "восстонавливать" Сирию будут дети высших руководителей и друзья
j_partizan 24 июня 2018 | 20:20
от 10 до 15 лет
____________
Т.е. московскую реновацию можно сравнить с масштабами разрушений от войны