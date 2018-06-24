Президент Сирии Башар Асад отказался от помощи Запада в восстановлении страны после войны

По его словам, сирийцы способны это сделать самостоятельно.

Если денег на это у арабской республики не окажется, она займет их у своих «друзей — сирийцев, живущих за рубежом» или «у своей казны», — сказал Асад в интервью телеканалу НТВ. Он заверил, что это не проблема, даже если восстановление может занять больше времени, чем предполагалось.

Присутствие в арабской республике российских войск он объяснил необходимостью «восстановления баланса мировых сил».

Ранее Асад оценивал ущерб от войны в Сирии в 400 миллиардов долларов. На восстановление всей инфраструктуры, по его подсчетам, может понадобиться от 10 до 15 лет.