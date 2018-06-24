Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает уверенно лидировать на выборах главы государства
По итогам подсчета 40% бюллетеней он набирает 57% голосов. У его ближайшего соперника, кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррема Индже 28%. Такие результаты означают, что второго тура выборов, вероятнее всего, не будет.
На парламентских выборах также лидируют сторонники Эрдогана. Правящая «Партия справедливости и развития» заручилась поддержкой около 65% избирателей. Оппозиционные силы во главе с Народно-республиканской партией получает менее 26%.
В Турции сегодня прошли досрочные парламентские и президентские выборы. Они стали первыми после конституционного референдума, по итогам которого парламентская форма правления в стране была заменена на президентскую. Реформа, в частности, предполагает отмену должности премьер-министра и увеличение числа депутатов парламента.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 24 июня 2018 | 20:04
Эрдоганчик уже всем надоел - сидит, как брежнев и не уходит.
Будет сидеть, пока его ногами вперёд не вынесут?
pyco_mypucmo 24 июня 2018 | 20:04
Сбил российский самолёт, поэтому турки его поддерживают.
tom_tom 24 июня 2018 | 20:20
В России такая вертикаль власти,
что даже когда наступит её горизонталь,
смешно надеяться, что в стране
что-нибудь изменится.
zemljanka 24 июня 2018 | 20:07
Куда ему до гебнюка. Нет у него эллоки-людоедочки...
tks 24 июня 2018 | 20:23
Фальсификат???
juju11 24 июня 2018 | 20:27
РФ не одинока - в Турции тоже преобладают идиоты.