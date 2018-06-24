Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает уверенно лидировать на выборах главы государства

По итогам подсчета 40% бюллетеней он набирает 57% голосов. У его ближайшего соперника, кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррема Индже 28%. Такие результаты означают, что второго тура выборов, вероятнее всего, не будет.

На парламентских выборах также лидируют сторонники Эрдогана. Правящая «Партия справедливости и развития» заручилась поддержкой около 65% избирателей. Оппозиционные силы во главе с Народно-республиканской партией получает менее 26%.

В Турции сегодня прошли досрочные парламентские и президентские выборы. Они стали первыми после конституционного референдума, по итогам которого парламентская форма правления в стране была заменена на президентскую. Реформа, в частности, предполагает отмену должности премьер-министра и увеличение числа депутатов парламента.