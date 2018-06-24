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19:31, 24 июня 2018

Украинский рок-музыкант Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти

Украинский рок-музыкант и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти. По его мнению, место чиновников должны занять представители народа. «Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить ее для того, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну, которая заслуживает совсем других вещей», — сказал музыкант в интервью «Радио Свобода».

Комментарии

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ukrodupa404 24 июня 2018 | 19:40

Животные !)

sg90 24 июня 2018 | 19:42

Анархия - мать порядка!
Давайте, щеневмерлики, попробуйте еще и это. Кстати Педины кредиты можно не отдавать, сами понимаете.

ura_123 24 июня 2018 | 19:43

Красавец! Вот бы и в России...

serhio_25__ 24 июня 2018 | 19:48

ura_123: В чем красавец-то??? Это ваша майданная власть. Вы же тут орали, что это самые народные из народных правителей.
И что тебе надо от России? Что бы как вы каждые 3-4 года свергали власть, которую же и поставили?
Дауны кастрюлеголовые.

ura_123 24 июня 2018 | 19:50

serhio_25__: Ты могло бы и не подписываться)))

fig_vvam 24 июня 2018 | 19:51

serhio_25__: деби безголовая, демократия и заключается в том, что власть можно и нужно периодически менять, а не так, что один пидорас залез наверх и сидит там до смерти.
Но тебе это не понять, ты же привык у начальства сосать.

serhio_25__ 24 июня 2018 | 20:00

fig_vvam: ""деби безголовая, демократия и заключается в том, что власть можно и нужно периодически менять"" - кастрюля, "демократия" заключается в благоденствии страны, роста уровня жизни страны, экономического и социального роста. Досменялись до уровня жизни хуже чем в Африке.

В 1991г Кравчук пообещал украинцам: «Через 5 лет мы будем второй Францией».
В 2004 году Ющенко «Францию за 5 лет» уже не обещал. Зато пообещал «Польшу за 10».
В 2015г Саакашвилли уже сказал, что надо 20лет, чтобы догнать уровень жизни при Януковиче...



ura_123 24 июня 2018 | 20:17

serhio_25__: Что там Путин в далёком 2012 про "догнать Португалию" говорил?
А догнали Нигерию и Вануату с Науру)))

shlevet 24 июня 2018 | 20:05

fig_vvam: //...демократия и заключается в том, что власть можно и нужно периодически менять,..//
Ты её уже заменил на этом сайте - "демократ" ?
=)):-)

igorrrpadlowitchs 24 июня 2018 | 19:54

serhio_25__: власть должна меняться, когда народ решает, а не так как в путинской россии, когда народ меняется - медленно прхвращаясь в быдло- рабов, как хочет власть ублюдков! Так что лучше россиянцам молчать!

nelibermot19 24 июня 2018 | 20:01

igorrrpadlowitchs: а народ решает, что либерастам-русофобам давно пора на свалку истории, а не лезть в политику.

serhio_25__ 24 июня 2018 | 20:05

igorrrpadlowitchs: "" власть должна меняться, когда народ решает,"" - власть должна страну развивать и поднимать жизненный уровень граждан. ВСЁ. А для тупых макак - это разборки за место главы племени каждые 3-4 года, путем свержения старого вождя.

С 2014г Россия построила в Крыму: Крымский мост, новый аэропорт, новые дороги...
С 2014г Украина ничего не построила. Зато прикрутила.
Привет нерабам.

sharko_2 24 июня 2018 | 20:28

igorrrpadlowitchs:
/народ меняется - медленно превращаясь в быдло- рабов/

Не, оно всегда такое было.

viktorova 24 июня 2018 | 20:03

serhio_25__: //И что тебе надо от России? Что бы как вы каждые 3-4 года свергали власть, которую же и поставили? //
Зачем свергать? Просто избрать другую. Так живет весь цивилизованный мир.

serhio_25__ 24 июня 2018 | 20:09

viktorova: ""Зачем свергать? Просто избрать другую. Так живет весь цивилизованный мир. "" - так и я про тоже. Видимо Украина не относится к цивилизованным странам.

igorrrpadlowitchs 24 июня 2018 | 19:56

ura_123: и самое главное никто на него не гавкает, никто не проводит у него дома обыск и никто не шьёт ему стаю об экстремизме!

ura_123 24 июня 2018 | 20:19

igorrrpadlowitchs: Так а тож! И никакие "звёзды" не тявкают про его пятоколонность)))

skull9 24 июня 2018 | 19:45

Тем более есть такой кандидат из народа-Ю.Тимошенко)))

max3446 24 июня 2018 | 19:46

Жители провинции Идлиб сообщили, что боевики готовят провокацию с использованием постановочных видеороликов, заявили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
Инициатором, по информации ЦПВС, выступила группировка «Джебхат ан-Нусра»*, соответствующую информацию передали российским военным по телефону.
По словам местных жителей, в минувшую пятницу в провинцию приезжали операторы одного ближневосточного информационного агентства.
«Данной группой совместно с террористами «Джебхат ан-Нусры» проводились постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу „Альхеляль аль-Ахмар” и активном „восстановлении” террористами объектов гражданской инфраструктуры, якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации», — уточняется в сообщении.
В качестве «подтверждающих кадров» планируется показать дома, разрушенные экстремистами во время столкновений с другими террористическими группировками.
По словам обратившихся, постановочные кадры обнародуют в арабских и западных информационных ресурсах. Они станут поводом для «очередных обвинений в адрес России», подчеркивается в сообщении.
Благодаря резонансу в СМИ боевики также надеются наладить финансирование вооруженных формирований через западные неправительственные организации, действующие в провинции Идлиб, отметили в ЦПВС

ura_123 24 июня 2018 | 19:52

max3446: Именно тебе жители Идлиба и сказали???

fig_vvam 24 июня 2018 | 19:55

max3446: Начинается реализация нового железнодорожного проекта: от Израиля до Саудовской Аравии

Вечером в субботу, 23 июня, служба новостей каналов "Кешет" и "Решет" сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр транспорта Исраэль Кац пришли к соглашению о начале продвижения проекта "Рельсы регионального мира".

В рамках проекта, цель которого – строительство торговой железнодорожной сети от Средиземного моря до Персидского залива, планируется проложить пути от Израиля до Саудовской Аравии. Для реализации этого плана маршрут следования "Поезда долин" будет продлен до Иордании. Вторая ветка пройдет через Дженин, что позволит включить в этот проект и Палестинскую автономию.

По сообщению службы новостей, на прошлой неделе состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра транспорта Исраэля Каца. В ходе встречи глава правительства дал согласие на представление этого проекта странам, которые могут стать его участниками: США, Иордании, Саудовской Аравии, другим странам ближневосточного региона, а также некоторым европейским странам, имеющим экономические интересы на Ближнем Востоке. Нетаниягу отдал распоряжение релевантным структурам, в частности Совету по национальной безопасности, оказывать помощь в продвижении проекта.

ivanov356 24 июня 2018 | 19:50

Гребенщиков не возражал бы, но он давненько в нирване.

prusol 24 июня 2018 | 19:54

Лихо! Вот что значит жить в свободной демократической стране. Свобода слова и свобода мысли.

us101 24 июня 2018 | 19:57

Ну по крайней мере у них есть шанс и они пытаются улучшить свою страну. А самое главное, этого рокера не посадят за "террористические" взгляды... надеюсь.

serhio_25__ 24 июня 2018 | 20:07

us101: ""Ну по крайней мере у них есть шанс "" - и как успехи?

glebbalbesov 24 июня 2018 | 20:01

А то он в 14-м не видел кого приводит к власти.... Хосподя реально кастрюлеголовые....

zja 24 июня 2018 | 20:21

Вот это да.
А помнится, не так уж давно один украинофил провозгласил мне следующую истину:
раз в Украине существует такая замечательная музыкальная группа как "Океан Эльзы" с таким замечательным музыкантом как Вакарчук, то это значит, что действия украинской власти не могут быть неправильными, там просто нет возможности для зла.
И вот те на - гарант идеальности опровергает эту самую идеальность. Мало того - призывает ее уничтожить бескомпромиссно. Интересно, мир в голове у того оригинально мыслящего украинофила перевернулся или приспособился.

venikoff 24 июня 2018 | 20:30

Захотел кофейку,решил открыть банку кофе,но передумал вдруг на открытие при3,14здит Парашенка.

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