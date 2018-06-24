Украинский рок-музыкант Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти

Украинский рок-музыкант и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти. По его мнению, место чиновников должны занять представители народа. «Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить ее для того, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну, которая заслуживает совсем других вещей», — сказал музыкант в интервью «Радио Свобода».