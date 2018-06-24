Япония вновь сравняла счет в противостоянии с Сенегалом
Счет 2:2.
Матч второго тура группового этапа чемпиона мира по футболу проходит в эти минуты в Екатеринбурге. Идет второй тайм.
В 21 час в Казани встретятся сборные Польши и Колумбии.
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Счет 2:2.
Матч второго тура группового этапа чемпиона мира по футболу проходит в эти минуты в Екатеринбурге. Идет второй тайм.
В 21 час в Казани встретятся сборные Польши и Колумбии.
Комментарии1
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vinibi_ 24 июня 2018 | 19:41
Японцы должны обуть этих загорелых парней!!!