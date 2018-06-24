Главный тренер сборной Аргентины Хорхе сампаоли не будет участвовать в формировании состава на игру с Нигерией
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе сампаоли не будет участвовать в формировании состава на игру с Нигерией в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Его выберут сами футболисты, а решающее слово будет за нападающим Лионелем Месси и полузащитником Хавьером Маскерано. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на чемпиона мира 1986 года Рикардо Джусти, пообщавшегося с менеджером аргентинской команды.
После разгромного поражения от Хорватии во втором туре Аргентина оказалась на грани вылета с чемпионата мира. Сообщалось, что игроки потребовали отставки Сампаоли. Матч с Нигерией состоится 26 июня.
Комментарии5
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fig_vvam 24 июня 2018 | 19:38
То что тренер у Аргентины пустое место и все решает Месси известно давно.
Только это и привело к существующему результату.
Так что замена тренера Мессии бессмысленна. Он и так все решал.
alexisgross_062018 24 июня 2018 | 19:51
fig_vvam: Там все гораздо сложнее и связано это с сексуальным скандалом и отставкой прежнего тренера буквально на кануне чемпионата мира. Да и прав Василий - федерация тупо просрала последние лет 10.
igorrrpadlowitchs 24 июня 2018 | 19:49
Достаточно посмотреть на тренера Аргентины и всё становится ясно: просто маленький , напонтованный человечек и не больше! Чем - то напоминает такую же бездарнось, как тренера , МАРАДОНУ- одни понты ! Ставлю 100к 1 , что следующую игру команда заиграет по новому и выиграет без этого мелкового !
nikolaitschi 24 июня 2018 | 20:09
Оранжевая революция? Только бы не бросили окурок возле двери тренерской! Тогда опять греха не оберешься.
snikkersnepper 24 июня 2018 | 20:09
В очередной раз - не аргентинцев ради, а чисто из простого любопытства. 1. Нафига снова унижать и так затюханного аргентинского тренера, дважды(!) написав его фамилию с маленькой буквы? Это ж не Путин. 2. На кой черт тащить в ленту наброс от британской (Великобритания и Аргентина это разные страны, если что) газеты, если это все еще раньше было написано в аргентинской Ole (причем уже с опровержением от самого Джусти)? Я понимаю, что в редакции ЭМ могло тупо не найтись ни одного человека, владеющего испанским языком (они и русским-то с трудом общаются) или гугл транслейтом. Но можно хотя бы раз в жизни перестать лепить картину мира из 5-6 мэйнстримовых изданий, выдаваемых за голос всего человечества только потому что вы не знаете о других?