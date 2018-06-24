Главный тренер сборной Аргентины Хорхе сампаоли не будет участвовать в формировании состава на игру с Нигерией в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Его выберут сами футболисты, а решающее слово будет за нападающим Лионелем Месси и полузащитником Хавьером Маскерано. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на чемпиона мира 1986 года Рикардо Джусти, пообщавшегося с менеджером аргентинской команды.

После разгромного поражения от Хорватии во втором туре Аргентина оказалась на грани вылета с чемпионата мира. Сообщалось, что игроки потребовали отставки Сампаоли. Матч с Нигерией состоится 26 июня.