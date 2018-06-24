Неформальный мини-саммит, посвященный вопросам миграции, прошел сегодня в Брюсселе
Его цель – прийти к взаимопониманию по проблеме беженцев, — рассказал премьер-министр Брюсселя Ксавье Бетель.
Ожидается, что тема миграционной реформы станет одной из главных на общем Евросаммите, который пройдет 28-29 июня. Сегодняшняя встреча всего лишь предварительная.
Комментарии5
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pyco_mypucmo 24 июня 2018 | 19:40
Мигрантам объявить "бельгия наш" и присоединить к Зимбабве. Уйло может проконсультировать.
paulik69 24 июня 2018 | 20:25
pyco_mypucmo: Шутка юмора на уровне ПТУ
ukrodupa404 24 июня 2018 | 19:46
Твари европейские ,сначала уничтожили родные города этих беженцев ,а сейчас выежываются ! Братья исламисты , взрывайте ,давите и режте эту зажравшуюся европу ,принесите смерть в каждый европейский дом как и они вам !
Ааллаху Акбар !
viktorova 24 июня 2018 | 20:00
ukrodupa404: что то я призывов приютить в России братских сирийских беженцев не слышу от патриотов...
paulik69 24 июня 2018 | 20:28
ukrodupa404— иcламисты твoи бpaтья? Выpeжем вмeсте с ними. И aллаxy тебе будет, и сорок девок отсосут — порадуешься. На том свете.