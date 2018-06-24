Неформальный мини-саммит, посвященный вопросам миграции, прошел сегодня в Брюсселе

Его цель – прийти к взаимопониманию по проблеме беженцев, — рассказал премьер-министр Брюсселя Ксавье Бетель.

Ожидается, что тема миграционной реформы станет одной из главных на общем Евросаммите, который пройдет 28-29 июня. Сегодняшняя встреча всего лишь предварительная.