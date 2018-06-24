Действующий президент Турции Реджеп Тайип лидирует на выборах главы государства
После подсчета пятой части бюллетеней он набирает около 60 процентов голосов. Вслед за ним идет кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже: у него, как передает Анатолийское агентство, чуть более 27 процентов.
На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития. Она набирает более 54 процентов голосов по итогам обработки 12 процентов бюллетеней. Народно-республиканская партия пока заручилась поддержкой не более 14 процентов избирателей.
Комментарии3
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pobed1telprav 24 июня 2018 | 19:39
даешь султанат)
vinibi_ 24 июня 2018 | 19:46
pobed1telprav: Как и в России -паханат!!!
zolingen 24 июня 2018 | 20:00
Было б не плохо если б он проиграл