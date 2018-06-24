Действующий президент Турции Реджеп Тайип лидирует на выборах главы государства

После подсчета пятой части бюллетеней он набирает около 60 процентов голосов. Вслед за ним идет кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже: у него, как передает Анатолийское агентство, чуть более 27 процентов.

На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития. Она набирает более 54 процентов голосов по итогам обработки 12 процентов бюллетеней. Народно-республиканская партия пока заручилась поддержкой не более 14 процентов избирателей.