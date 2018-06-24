Япония сравняла счет во встрече с командой Сенегала
Матч второго тура группового этапа чемпиона мира по футболу проходит в эти минуты в Екатеринбурге. Начался второй тайм. Победитель этой встречи может досрочно выйти в 1/8 финала, если в матче поляков и колумбийцев будет ничья. При этом даже поражение оставляет командам Японии и Сенегала неплохие шансы на выход из группы.
Сборные Польши и Колумбии в 21:00 выйдут на поле «Казань-Арены» в матче на выживание, при этом победитель далеко не гарантирует себе выход в плей-офф.
Комментарии1
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sg90 24 июня 2018 | 19:29
Й-е-е-ессс!!! СЕНЕГАЛ!!! Джаппам всем сепуку в раздевалке сделать. ..