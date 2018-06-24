Число россиян, вынужденных брать микрозаймы, выросло до 8 миллионов человек
Это 10% от всего экономически активного населения страны.
Микрокредиты вынуждены брать россияне с доходом до 30-40 тысяч рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Домашние деньги». В нем отмечается, что заемщикам с таким уровнем зарплат обычно не хватает на сбережения около 5 тысяч рублей, а совершить необходимые покупки без ссуды невозможно. Кроме того, этот показатель за последний год не показывал значительного роста, отмечает РИА. В исследовании также говорится о том, что около 82% россиян, пользующихся микрокредитами, не могут воспользоваться услугами других финансовых организаций. Чаще всего это связано с испорченной кредитной историей – таковых 40% от общего числа микрозаемщиков. Среди других причин — просроченная задолженность или низкий уровень доходов.
Эксперты, между тем, обращают внимание на снижение реальных доходов россиян, продолжающееся уже несколько лет.
Комментарии7
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kir_pich_101 24 июня 2018 | 19:07
Только бы не сдохнуть...
nernerr 24 июня 2018 | 19:07
Наметился прорыв! ;))))))
max3446 24 июня 2018 | 19:11
Оппозиция ответит за это, за свои крики к ес и пендстану ввести санкции и усиливать их. всем врагам матушки России воздастся!
shoorah 24 июня 2018 | 19:24
max3446: А чем правительство родное занимается? Вроде как нам рассказывают, что санкции только на пользу и Россия - самодостаточная страна. А тут опять пиндосы виноваты. Ребята, вы уж определитесь там - на пользу вам санкции или во вред.
polikarpich 24 июня 2018 | 19:31
shoorah: Не могут эти горе-патриоты ни с чем определиться. Не способны умственно и физически. Эти лошки мыслят только "зомбоящиком". За них думают путины-соловьёвы-киселёвы.
"Не надо думать - с нами тот, кто всё за нас решит".(с)
А та лапша, что на их ушах - это ж такая вкуснятина! :-)
alexisgross_062018 24 июня 2018 | 19:33
max3446: КУтенок прибей свои яйца к портрету вождя и присядь на бочку с карбидом ;)) Водичку Патрик принесет, не забудь приобнять и Упоротого котяру ;)) И закуривай;)!!!
ura_123 24 июня 2018 | 19:48
max3446: кирюшко,а разве санкции тебе не на пользу? И кстати,какая связь между этими 8 миллионами рассиян и санкциями в отношении 150 лиц???