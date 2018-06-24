Число россиян, вынужденных брать микрозаймы, выросло до 8 миллионов человек

Это 10% от всего экономически активного населения страны.

Микрокредиты вынуждены брать россияне с доходом до 30-40 тысяч рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Домашние деньги». В нем отмечается, что заемщикам с таким уровнем зарплат обычно не хватает на сбережения около 5 тысяч рублей, а совершить необходимые покупки без ссуды невозможно. Кроме того, этот показатель за последний год не показывал значительного роста, отмечает РИА. В исследовании также говорится о том, что около 82% россиян, пользующихся микрокредитами, не могут воспользоваться услугами других финансовых организаций. Чаще всего это связано с испорченной кредитной историей – таковых 40% от общего числа микрозаемщиков. Среди других причин — просроченная задолженность или низкий уровень доходов.

Эксперты, между тем, обращают внимание на снижение реальных доходов россиян, продолжающееся уже несколько лет.