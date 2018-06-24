Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин снимается с выборов мэра Москвы
Он не смог собрать необходимого количества подписей муниципальных депутатов. Об этом сам политик написал в Фейсбуке. По его словам, он заручился поддержкой 91 парламентария, в том числе, беспартийных, коммунистов, эсеров и членов «Яблока». Однако, договориться с «единороссами» так и не удалось. Они отказались, сославшись на прямой запрет руководства партии. Яшин выразил сожаление в связи с тем, что демократическая коалиция не смогла договориться о праймериз и выдвинуть единого кандидата. Отсутствие такого дало власти возможность выбирать: «кого пропускать через фильтр, а кого блокировать», — отметил политик. Он призвал оппозицию, наконец, усвоить этот урок, «чтобы снова не наступать на те же грабли». Яшин отметил, что он продолжит работу в муниципалитете и будет приносить пользу избирателям.
На выборы Яшин планировал пойти как самовыдвиженец. Для этого, по закону, необходимо собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов со всех столичных округов.
Комментарии4
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parasuk_ 24 июня 2018 | 19:11
яшн пнх
kukrynx 24 июня 2018 | 19:48
parasuk_: Ты уже дошёл?
max3446 24 июня 2018 | 19:14
товарищи, кто в курсе, яшин объяснил свои запутанные противоречивые показания по убийству врага человечества немцова?
staglla 24 июня 2018 | 19:24
надо было ему в ЕР вступить и изнутри как тайный агент стать мэром. а потом уже начать преобразовывать москву в демократический город