Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, прошедших в воскресенье в стране, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на предварительные результаты голосования.
По ее данным, действующий президент набирает около 59% голосов, его ближайший конкурент Мухаррем Индже получает 27%, передает «Интерфакс».
Комментарии11
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antiboh 24 июня 2018 | 19:07
Сейчас только полил помидоры...пока не краснеют..((
tks 24 июня 2018 | 19:37
antiboh: Пройдёт любовь - завянут помидоры...
tks 24 июня 2018 | 19:19
Кто и когда остановит тупое Эрдоганище?
vinibi_ 24 июня 2018 | 19:30
tks: Тогда же когда исчезнет в России безликое общество путиноидов!!!
tks 24 июня 2018 | 19:35
vinibi_: Никогда, значит... СкрепоНосец и турок - братья навек...
vinibi_ 24 июня 2018 | 19:39
tks: Процент схожести между этими двумя людоедскими несменяемыми режимами с религиозной поддержкой более 95!!!
tks 24 июня 2018 | 19:49
vinibi_: С той лишь разницей, что турки уже сделали одну реальную попытку снести Упыря.
Просчёт был только в том, что они его не изолировали.
vinibi_ 24 июня 2018 | 19:55
tks: Жаль, что не удалось им тогда сковырнуть этот муслимский гнойник!!!
tks 24 июня 2018 | 19:57
vinibi_: Кадры из СкрепоПутии помогли: Эрдоганище был предупреждён Мордором о планирущемся перевороте...
vinibi_ 24 июня 2018 | 20:03
tks: Я в курсе- придумали, типа наши военные перехватили переговоры их военных заговорщиков!!!
staglla 24 июня 2018 | 19:34
както это не демократично например