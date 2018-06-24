Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, прошедших в воскресенье в стране, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на предварительные результаты голосования.



По ее данным, действующий президент набирает около 59% голосов, его ближайший конкурент Мухаррем Индже получает 27%, передает «Интерфакс».