"Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 июля в Вене"

Официально об этом пока не говорится, но, по данным австрийских СМИ, дата уже согласована.

Подготовка к встрече президентов России и США идет полным ходом: детали мероприятия на протяжении нескольких дней согласовывали представители обеих сторон, приехавшие в Вену. Помимо этого, туда же съезжаются группы специалистов по безопасности для изучения обстановки. Об этом пишет крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung. По ее данным, окончательное решение о дате саммита будет принято в середине следующей недели.

В Кремле пока не стали комментировать сообщения о том, что встреча состоится 15 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что сообщит детали «по мере готовности». В свою очередь, Дональд Трамп ранее заявлял, что он может встретиться с Путиным в июле, но конкретную дату также не назвал.

В последний раз лидеры двух стран встречались лично в ноябре прошлого года на саммите АТЭС в Даданге.