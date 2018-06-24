Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 июля в Вене
Официально об этом пока не говорится, но, по данным австрийских СМИ, дата уже согласована.
Подготовка к встрече президентов России и США идет полным ходом: детали мероприятия на протяжении нескольких дней согласовывали представители обеих сторон, приехавшие в Вену. Помимо этого, туда же съезжаются группы специалистов по безопасности для изучения обстановки. Об этом пишет крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung. По ее данным, окончательное решение о дате саммита будет принято в середине следующей недели.
В Кремле пока не стали комментировать сообщения о том, что встреча состоится 15 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что сообщит детали «по мере готовности». В свою очередь, Дональд Трамп ранее заявлял, что он может встретиться с Путиным в июле, но конкретную дату также не назвал.
В последний раз лидеры двух стран встречались лично в ноябре прошлого года на саммите АТЭС в Даданге.
Комментарии16
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j_partizan 24 июня 2018 | 19:05
Два подонка найдут о чём поговорить. Дьявол им в помощь.
zemljanka 24 июня 2018 | 19:08
"Свой круг."
antiboh 24 июня 2018 | 19:05
по данным австрийских СМИ//
Нормально,а российские и американские СМИ что?
Что за секретность?
ivanov356 24 июня 2018 | 19:10
antiboh: Все должны"въехать", ну и чё будет то
milenacotliar 24 июня 2018 | 19:17
antiboh: А Вы не знали, что здесь живут недочеловеки в благополучно делегализованом от их лица по умолчанию бывшем субъекте международного права?
ivanov356 24 июня 2018 | 19:07
Срочно, для теплоты атмосферы встречи, набулиной отослать туда очередной триллиончик
j_partizan 24 июня 2018 | 19:26
ivanov356:
Для того чтобы отослать надо его сначала у нас отнять, либо сначала отослать, но отнимать у нас всё равно придётся. Ибо ворованное - это в карман, а на такие поездки только легально, только за счёт народа
bervalano 24 июня 2018 | 19:09
Общий язык найдут?
antiboh 24 июня 2018 | 19:10
bervalano: где?
ivanov356 24 июня 2018 | 19:13
antiboh: Чей ?
e_rishka 24 июня 2018 | 19:11
Зачем?
milenacotliar 24 июня 2018 | 19:13
Ну так и понятно тогда зачем обсуждается смертная казнь. Фирташ придёт на встречу с Могилевичем?
ded64 24 июня 2018 | 19:22
Для ТВ подержаться за ручку... Потом что нибудь на ТВ расскажут.. .А то несолидно... С Кимом подержался а с Путиным нет..
kablukov 24 июня 2018 | 19:42
Опять на ногах, поди, мимоходом. А потом Дональду Джоновичу киселёв улыбочку подрисует на компе.
perestarok 24 июня 2018 | 19:52
"Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 июля в Вене"
Юстас Алексу.
fig_vvam 24 июня 2018 | 20:05
perestarok: "Владимир Путин и Дональд Трамп может быть встретятся 15 июля в Вене, если советники Трампа не узнают об этом.. И при условии, если Трампа на это время не вызовет на допрос прокурор Миллер. "