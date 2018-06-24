Футболисты Сенегала забили один мяч в ворота команды Японии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира
Футболисты Сенегала забили один мяч в ворота команды Японии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходит в эти минуты в Екатеринбурге. Идет 1-й тайм.
Победитель этой встречи может досрочно выйти в 1/8 финала, если в матче поляков и колумбийцев будет ничья. При этом даже поражение оставляет командам Японии и Сенегала неплохие шансы на выход из группы.
Комментарии1
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max3446 24 июня 2018 | 18:55
я очень надуюсь что Швейцария уже исключена их ФИФА навсегда за то что пару игроков герб непризнанной мировым сообществом Косово показали?