Число пострадавших во время взрыва на стадионе в Зимбабве приблизилось к полусотне
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на национальную полицию. Там не исключили, что это число может еще вырасти. Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Взрыв произошел накануне во время речи президента страны Эммерсона Мнангавы. В числе пострадавших оказались вице-президенты и несколько министров. Сам лидер южноафриканского государства не пострадал.
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