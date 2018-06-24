Число пострадавших во время взрыва на стадионе в Зимбабве приблизилось к полусотне

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на национальную полицию. Там не исключили, что это число может еще вырасти. Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Взрыв произошел накануне во время речи президента страны Эммерсона Мнангавы. В числе пострадавших оказались вице-президенты и несколько министров. Сам лидер южноафриканского государства не пострадал.