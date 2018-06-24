Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин снимается с выборов мэра Москвы
Он не смог собрать необходимого количества подписей муниципальных депутатов, — написал сам политик в Фейсбуке. По его словам, он заручился поддержкой 91 парламентария, в том числе и беспартийных, коммунистов, эсеров и членов «Яблока». Однако, договориться с «единороссами» ему так и не удалось.
Они отказались, сославшись на прямой запрет руководства партии. Яшин намеревался пойти на выборы как самовыдвиженец. Для этого, по закону, ему необходимо было собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов со всех столичных округов.
Комментарии10
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danko1 24 июня 2018 | 18:35
Зачем вообще участвовать в мерзком спектакле, которым у нас выборы являются, если их победитель определяется в Кремле и итог "выборов" известен задолго до дня голосования?
Сначала на митингах надо добиваться возвращения гласности и принятия реального, действенного закона о выборах.
kir_pich_101 24 июня 2018 | 18:47
danko1: Участвовать надо, чтобы весь мир видел, как власть действует мерзко.
ukrodupa404 24 июня 2018 | 18:36
Яшин дурак каких мало ,кстати хомячье , расскажите ка мне что это чмо с жабьей пастью сделал хорошего для людей работая депутатом за МОИ деньги ? Только не надо мне втирать что ему Путин мешает !)
danko1 24 июня 2018 | 18:41
ukrodupa404: Новая портянка, которая существует на украденные у россиян деньги, еще что-то врет о своих деньгах?
Да к тому же лжец написал, что в Киеве майданит.
ukrodupa404 24 июня 2018 | 18:46
danko1: Шо ,галю и много я у тебя украл !?)))
ivanov356 24 июня 2018 | 18:51
ukrodupa404: Лакею, холопу красть не надо, барин руки оторвёт,только подачки с барского стола ваша доля
max3446 24 июня 2018 | 18:48
ukrodupa404: РОД "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПРОТИВ ЯШИНА"
Набрёл в новостях на сообщение следующего содержания: В данной заметке рассказано как Великий Лжец добирается на работу на велосипеде. Это ложь от начала и до конца. Местные жители видели, как происходили съемки этого эпического события и видели, как быстро забежал Илья Яшин в любимое им вьетнамское кафе, прячась от начавшегося дождика. Также они видели, как на микроавтобусе, а не на велосипеде это красносельское брехло поехало снимать свои подвиги по другому адресу.
Чем мы хуже Европы? Задается вопросом наполеончик районного разлива мечтающий когда нибудь стать настоящим политиком и призывает развивать в Москве велосипедное движение.
Мы не хуже и не лучше Европы Яшин, у нас климат отличный от Лондонского и Мюнхенского.
А для начала рекомендую Яшину начать с себя. Например продать свой Мерседес, воздух станет немногим чище и денег не надо будет с доверчивых идиотов на предвыборную компанию собирать.
Врите дальше Илья Яшин, я слежу за вами!
aleksei123m 24 июня 2018 | 18:40
"...снимается с выборов мэра Москвы"
Почему снимается?
Его туда не пускают, тов. Собянин с компаньонами из партии жуликов!
Если кого-то не пускают, то это не выборы, а имитация. Как и "выборы путина.
virgenu 24 июня 2018 | 18:43
Омерзительный фарс! Выборы чиновника избирателями подменили выбором находящимися у власти персонами, выбранными путинским режимом. Смысл выборов растоптан, голосуй, не голосуй........
max3446 24 июня 2018 | 18:46
бу га га, гну и чмо же яшин )) еще придумал байку про некий приказ единоросам. яшин как был брехливой мразью, так ей похоже и остался. надо его еще гнать из красносельского района вообще в небытие