Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин снимается с выборов мэра Москвы

Он не смог собрать необходимого количества подписей муниципальных депутатов, — написал сам политик в Фейсбуке. По его словам, он заручился поддержкой 91 парламентария, в том числе и беспартийных, коммунистов, эсеров и членов «Яблока». Однако, договориться с «единороссами» ему так и не удалось.

Они отказались, сославшись на прямой запрет руководства партии. Яшин намеревался пойти на выборы как самовыдвиженец. Для этого, по закону, ему необходимо было собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов со всех столичных округов.