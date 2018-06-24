Ресторан в США отказался обслуживать пресс-секретаря Белого дома из-за того, что она работает на Трампа
Ресторан в американском штате Вирджиния отказался обслуживать пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс из-за того, что она работает на президента страны Дональда Трампа.
В пятницу вечером в доме Стефани Вилкинсон, владелицы маленького местного ресторана в городе Лексингтон, Вирджиния — в 300 километрах от Вашингтона, раздался телефонный звонок. Шеф-повар ресторана Ред Хен звонил сказать, что на ужин приехала пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс — в компании мужа и еще нескольких человек. Что нам делать? — спросил шеф. Лексингтон — город с населением всего 7000 человек, подавляющим большинством проголосовал против Трампа, в округе, отдавшим голоса за президента. Когда Стефани Вилкинсон приехала в ресторан, на стол Сары Сандерс уже подали сыр и вино, а кухня готовила основной заказ. Вилкинсон попросила Сандерс отойти в сторону, где сказала пресс-секретарю Белого Дома, что ресторан придерживается определенных стандартов — честности, сопереживания и взаимопомощи. И что она просит Сандерс покинуть ресторан. Что Сара Сандерс и сделала. Через несколько часов официант ресторана написал в фейсбуке, что он сегодня обслуживал пресс-секретаря Белого Дома в течение двух минут, пока ее не попросили покинуть заведение. Это немедленно стало новостью, а на следующий день Сандерс подтвердила произошедшее в твиттере. После полудня к ресторану съехались репортеры и жители — кто-то поддерживал, кто-то протестовал против политики ресторана. Сторонники Трампа обрушили рейтинг Ред Хен в интернете. В интервью Вашингтон Посту Стефани Вилкинсон объяснила свой поступок тем, что Сара Сандерс защитила политику Трампа по запрету трансгендерным людям служить в армии, а в ресторане работают несколько геев, и что она оправдала разделение детей эмигрантов с родителями на границе. Вилкинсон сказала, что не только не жалеет о содеянном, но сделала бы то же самое снова.
Сара Сандерс является самым часто лгущим сотрудником Белого Дома, на чем ее постоянно ловят, но всплеск общественного сопротивления пришелся на историю с детьми эмигрантов на границе с Мексикой.
Ранее на неделе из мексиканского ресторана в центре Вашингтона под крики толпы выпроводили министра внутренних дел США Кристен Нильсен. Помощника Трампа Стивена Миллера, автора политики нулевой толерантности к эмигрантам, во время обеда в другом мексиканском ресторане в Вашингтоне, другие посетили назвали фашистом.
Комментарии9
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aleksandr39 24 июня 2018 | 18:18
В России сотрудники такого ресторана сразу же получили бы по " двушечке " за отказ обслужить Митьку Пескова .
vedma2017 24 июня 2018 | 18:38
Молодцы. И мнение свое высказали с определенностью, и при этом никто не умер.
Демократия.
Это вам не Россия.
pavel_svr 24 июня 2018 | 18:52
vedma2017:
Скоро по политическим мотивам в автобус пускать не будут. Опыт уже есть (расовая дискриминация), осталось только освежить память...
jblack2 24 июня 2018 | 18:50
Белого человека легко обидеть.
Попробовали бы они негра выгнать из заведения или какого лгбт-шника - разорились бы на судебных исках...
fresh_breeze 24 июня 2018 | 18:50
То негров не пускали в общественные места, теперь вот применяют ТОТ ЖЕ САМЫЙ инструментарий, но только по-другому поводу.
Демократия, говорите? Свят, свят, свят, что в России нет ничего подобного.
nds 24 июня 2018 | 18:52
Ну правильно. Если у нас Яровую из ресторанов не выгоняют после закона Димы Яковлева, то американцам с их демократическими ценностями подобное поведение совсем не к лицу. Демократию, понимашь, дискредетируют. То ли дело у нас. Вот где демократия, блин!
andy116k 24 июня 2018 | 18:52
Дикость какая.
shoorah 24 июня 2018 | 18:53
А как там насчёт того, чтобы налоговую тут же прислать, санэпидстанцию, пожарников? Совсем пиндосы тупые. Представляю ресторан в Урюпинске, который выставит человека со скошенными от постоянного вранья глазами. Песков ему фамилия. Интересно, хозяину заведения только швабру в анус засунут или сразу бутылку от шампанского (кстати, интересный вопрос - откуда в отделении полиции бутылка из-под шампанского).
annacrimea 24 июня 2018 | 18:55
Да-а-а... тяжелая у них там жизнь "в хваленых джунглях каменной свободы, где правят ЦРУ и Пентагон"... Ужасть, прям!