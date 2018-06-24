Ресторан в США отказался обслуживать пресс-секретаря Белого дома из-за того, что она работает на  Трампа

Ресторан в американском штате Вирджиния отказался обслуживать пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс из-за того, что она работает на президента страны Дональда Трампа.

В пятницу вечером в доме Стефани Вилкинсон, владелицы маленького местного ресторана в городе Лексингтон, Вирджиния — в 300 километрах от Вашингтона, раздался телефонный звонок. Шеф-повар ресторана Ред Хен звонил сказать, что на ужин приехала пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс — в компании мужа и еще нескольких человек. Что нам делать? — спросил шеф. Лексингтон — город с населением всего 7000 человек, подавляющим большинством проголосовал против Трампа, в округе, отдавшим голоса за президента. Когда Стефани Вилкинсон приехала в ресторан, на стол Сары Сандерс уже подали сыр и вино, а кухня готовила основной заказ. Вилкинсон попросила Сандерс отойти в сторону, где сказала пресс-секретарю Белого Дома, что ресторан придерживается определенных стандартов — честности, сопереживания и взаимопомощи. И что она просит Сандерс покинуть ресторан. Что Сара Сандерс и сделала. Через несколько часов официант ресторана написал в фейсбуке, что он сегодня обслуживал пресс-секретаря Белого Дома в течение двух минут, пока ее не попросили покинуть заведение. Это немедленно стало новостью, а на следующий день Сандерс подтвердила произошедшее в твиттере. После полудня к ресторану съехались репортеры и жители — кто-то поддерживал, кто-то протестовал против политики ресторана. Сторонники Трампа обрушили рейтинг Ред Хен в интернете. В интервью Вашингтон Посту Стефани Вилкинсон объяснила свой поступок тем, что Сара Сандерс защитила политику Трампа по запрету трансгендерным людям служить в армии, а в ресторане работают несколько геев, и что она оправдала разделение детей эмигрантов с родителями на границе. Вилкинсон сказала, что не только не жалеет о содеянном, но сделала бы то же самое снова.

Сара Сандерс является самым часто лгущим сотрудником Белого Дома, на чем ее постоянно ловят, но всплеск общественного сопротивления пришелся на историю с детьми эмигрантов на границе с Мексикой.

Ранее на неделе из мексиканского ресторана в центре Вашингтона под крики толпы выпроводили министра внутренних дел США Кристен Нильсен. Помощника Трампа Стивена Миллера, автора политики нулевой толерантности к эмигрантам, во время обеда в другом мексиканском ресторане в Вашингтоне, другие посетили назвали фашистом.