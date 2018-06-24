Кандидатам от оппозиции следовало перед выборами выдвинуть ультиматум об отмене муниципального фильтра – политолог

Главе столичного муниципального округа Красносельский Илье Яшину и другим кандидатам в мэры Москвы от оппозиции следовало изначального отказаться от участия в выборах, выдвинув ультиматум об отмене муниципального фильтра. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Глеб Павловский.

«Я думаю, что Яшин поздно, с моей точки зрения, заявил об этом деле. Правильно было бы для оппозиции вообще отказаться от участия в выборах, выдвинув ультиматум о предварительной отмене муниципального фильтра. Только так этого можно добиться», — сказал он.

Г.Павловский отметил, что муниципальный фильтр, который изначально задумывался в качестве заградительного барьера от оппозиции, в настоящий момент воспринимается как «совершенно избыточная предосторожность».

«Муниципальный фильтр – это такая заглушка, которая оказалась неудобной в использовании самой властью, чтобы имитировать участие оппозиции в выборах. Каждый раз приходится идти на комическое указание депутатам от правящей партии подписывать бумаги за оппозиционных кандидатов. Это унизительно для оппозиции и нелепо для партии власти», — пояснил он.

С точки зрения Г.Павловского, от муниципального фильтра вскоре откажутся, поскольку он разрушает видимость существования конкуренции, которую пытаются создать власти. На предстоящих выборах, по словам политолога, администрации города придется пойти в обход этого механизма и допустить кандидата от оппозиции до голосования.

«Я думаю, что в ближайшее время его отменят, а сейчас, наверное, мэрии придется пойти на какие-то действия, чтобы сохранить видимость, потому что будет неприлично Собянину, который не является последним лицом в Москве, устроить себе самому неконкурентные выборы. Поэтому придется еще кого-то пустить», — сказал он.

Ранее глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил в своем «Фейсбуке», что выбывает из предвыборной гонки, поскольку не смог получить необходимого количества подписей муниципальных депутатов. Как пояснил политик, ему не удалось заручиться поддержкой депутатов из «Единой России», которые ссылаются на «прямой запрет партийного начальства».