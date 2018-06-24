Сборная Англии со счетом 6:1 разгромила Панаму в матче группового этапа чемпионата мира по футболу

Эта победа стала самой крупной для команды в финальных турнирах чемпионатов мира. Нападающий сборной Гарри Кейн признан лучшим игроком встречи.

Англичане набрали 6 очков и после двух туров завоевали путевку в 1/8 финала. В заключительном туре Англия встретится с бельгийцами, а команда Панамы, которая уже, собственно, лишилась шансов выхода из группы, сыграет со сборной Туниса. Обе встречи пройдут 28 июня.

Ну, а сегодня предстоят еще две встречи: в эти минуты в Екатеринбурге начинается матч Япония – Сенегал, в 9 вечера в Казани встретятся команды Польши Колумбии. В Казани к матчу все готово.