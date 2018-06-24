Сборная Англии со счетом 6:1 разгромила Панаму в матче группового этапа чемпионата мира по футболу
Эта победа стала самой крупной для команды в финальных турнирах чемпионатов мира. Нападающий сборной Гарри Кейн признан лучшим игроком встречи.
Англичане набрали 6 очков и после двух туров завоевали путевку в 1/8 финала. В заключительном туре Англия встретится с бельгийцами, а команда Панамы, которая уже, собственно, лишилась шансов выхода из группы, сыграет со сборной Туниса. Обе встречи пройдут 28 июня.
Ну, а сегодня предстоят еще две встречи: в эти минуты в Екатеринбурге начинается матч Япония – Сенегал, в 9 вечера в Казани встретятся команды Польши Колумбии. В Казани к матчу все готово.
Комментарии4
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sg90 24 июня 2018 | 18:29
Чота я не помню такого ликования на эхе, когда Россия СА разгромила. А тут прямо новость дня, аж подпрыгивают. В чем дело то? Хомячки, поясните, если не набухались на радостях за своих хозяев.. Холуи..
polikarpich 24 июня 2018 | 18:51
sg90: И кто же где подпрыгивает? Кроме моего, вижу только один англофобский комментарий. Вот уж кто действительно подпрыгивает, так это sg90. Ещё, наверное, и волоса себе рвёт. :-)
Что, насчёт Штатов и "пиндосов" хозяева велели пока прищемить жало? Теперь на Англию все переключились? Ну, и на Израиль, по традиции.
Шавки, блин! На кого хозяин покажет, на того и тявкают.
max3446 24 июня 2018 | 18:53
гнать англосакскую сборную поганой метлой с мундиаля! Я вообще возмущен тем что их пустили в страну! Но тут другое.
Не только стадионы, столичные улицы и бары стали местом притяжения для гостей Чемпионата мира по футболу. Огромная очередь каждый день выстраивается перед мавзолеем Ленина на Красной площади — гости со всего мира хотят «лично встретиться» с вождём мирового пролетариата.
Фотографию невероятно длинной изгибающейся несколько раз очереди разместил на своей странице в соцсети москвич Андрей Апостолов.
Он уточнил, что фото сделано из окна Исторического музея и «совсем не передаёт настоящих масштабов бедствия, людей тьма».
«Пока „утро красит нежным светом стены древнего Кремля”, несколько тысяч иноземных любителей футбола выстроились в винтовую очередь на приём к Ильичу. Такого паломничества Красная площадь, наверно, полвека не видела.
По словам сотрудников музея, тут такое каждый день», — написал он.
Слава России, слава Путину, слава Ленину!!
polikarpich 24 июня 2018 | 18:55
max3446: И Петру I тоже слава!
;-)