В Мытищах спешно сносят вагоностроительный завод
Корпуса предприятия, возведенные на рубеже 19-20 веков, в самое ближайшее время должны получить статус культурного наследия. Однако, руководство «Метровагонмаша» решило этого не дожидаться и вызвало бульдозеры. О ситуации «Эху Москвы» рассказал координатор общественного движения Архнадзор Константин Михайлов.
«Мы наблюдаем, что происходит полный снос нескольких корпусов, а на других уничтожаются в первую очередь именно ценные архитектурные элементы – детали убранства фасадов, разнообразные украшения, то есть то, что, видимо, по мнению хозяев этой территории, может служить основанием для придания зданиям статуса памятников. Я считаю, что это абсолютно сознательное деяние», — сказал координатор «Архнадзора».
Константин Михайлов добавил, что на месте завода планируется строительство жилого коммерческого корпуса, следовательно, снос корпусов никак не способствует развитию производства.
Комментарии4
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juche 24 июня 2018 | 18:19
Задолбали всякие тунеядцы-социалисты, городские сумасшедшие называющие себя, активистами, урбанистами вмешиваться в дела собственников.
elenalipa 24 июня 2018 | 18:19
В Петербурге тоже самое, на месте старого завода строят новый комплекс. И никто нас не спрашивал - пыль, шум, грязь. После сдачи - большое скопление людей, пробки, нет школ, поликлиника одна. Только кого это волнует.
tks 24 июня 2018 | 18:29
Одно слово - бандиты.
delovoy_podolsk 24 июня 2018 | 18:40
А не плохо бы хотя бы какую-то часть заводов на территории России сохранить в качестве исторических памятников и водить туда экскурсии школьников. Мол, в Рашке не все и не всегда были торгашами, ростовщиками, военными и священниками. Были и рабочие, и заводы, и станки. Правда всё это опять же было к нам завезено из-за рубежа, но всё-таки ведь начиналось же!
"Посмотрите дети направо - это токарный станок, точность обработки 1 сотая миллиметра. Что такое "сотка"? Представьте себе паутину, так вот, "сотка" - это в десять раз тоньше..."