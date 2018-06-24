В Мытищах спешно сносят вагоностроительный завод

Корпуса предприятия, возведенные на рубеже 19-20 веков, в самое ближайшее время должны получить статус культурного наследия. Однако, руководство «Метровагонмаша» решило этого не дожидаться и вызвало бульдозеры. О ситуации «Эху Москвы» рассказал координатор общественного движения Архнадзор Константин Михайлов.

«Мы наблюдаем, что происходит полный снос нескольких корпусов, а на других уничтожаются в первую очередь именно ценные архитектурные элементы – детали убранства фасадов, разнообразные украшения, то есть то, что, видимо, по мнению хозяев этой территории, может служить основанием для придания зданиям статуса памятников. Я считаю, что это абсолютно сознательное деяние», — сказал координатор «Архнадзора».

Константин Михайлов добавил, что на месте завода планируется строительство жилого коммерческого корпуса, следовательно, снос корпусов никак не способствует развитию производства.