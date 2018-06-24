Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин снимается с выборов мэра Москвы
Ему не удается собрать подписи депутатов-единороссов необходимые для регистрации кандидатом на выборы. По словам политика, он заручился поддержкой 91-го парламентария, в том числе, представители «Яблока», КПРФ, «Справедливой России» и беспартийных. Но договориться с депутатами от партии власти не удается. Как написал сам Яшин в Фейсбуке, все они ссылаются на прямой запрет партийного начальства, которое твердо решило не пускать его через муниципальный фильтр. Яшин подчеркивает, что это механизм, который противоречит Конституции: он позволяет власти выбирать себе оппонентов, и это очевидным образом нарушает права независимых кандидатов и противоречит интересам общества. Яшин призывает добиваться законодательной отмены этого ограничения.
Напомним, что всего для выдвижения в мэры Москвы необходимо 110 подписей муниципальных депутатов из всех столичных округов.
С муниципальным фильтром выборы мэра теряют даже видимость реальной конкурентной борьбы. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Глеб Павловский. Властям придется в скором времени отменить этот искусственный барьер, — считает Павловский.
Комментарии5
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ukrodupa404 24 июня 2018 | 18:13
Лошара оппозиционная ! Яша иди к своей бабке в больницу ,утку меняй ! Хомячье ,ну почему вы и ваши кумиры такое убожество !?)
freedom55 24 июня 2018 | 18:27
ukrodupa404: На что способна путинская шваль? Только лизать интимные места.
askol2016 24 июня 2018 | 18:17
Яшин что ли не знал, что у Путина в конторе выборов не бывает? Только назначения: и главного лица, и "оппонентов"
gregor 24 июня 2018 | 18:24
Не страна ,а посмешище ,какое -то .
Выборы это у них называется .
Сидит ..... Дядя и выбирает ,с кем он будет ,как бы соревноваться .... .
Полная катастрофа чувства собственного достоинства .
И весь этот маразм поддерживает 86 % ...... даже и не знаю как это назвать .
Телевизионное растениеводство .
tks 24 июня 2018 | 18:25
Зачем участвовать в заведомой профанации?
Для самодискредитации?