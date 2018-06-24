Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин снимается с выборов мэра Москвы

Ему не удается собрать подписи депутатов-единороссов необходимые для регистрации кандидатом на выборы. По словам политика, он заручился поддержкой 91-го парламентария, в том числе, представители «Яблока», КПРФ, «Справедливой России» и беспартийных. Но договориться с депутатами от партии власти не удается. Как написал сам Яшин в Фейсбуке, все они ссылаются на прямой запрет партийного начальства, которое твердо решило не пускать его через муниципальный фильтр. Яшин подчеркивает, что это механизм, который противоречит Конституции: он позволяет власти выбирать себе оппонентов, и это очевидным образом нарушает права независимых кандидатов и противоречит интересам общества. Яшин призывает добиваться законодательной отмены этого ограничения.

Напомним, что всего для выдвижения в мэры Москвы необходимо 110 подписей муниципальных депутатов из всех столичных округов.

С муниципальным фильтром выборы мэра теряют даже видимость реальной конкурентной борьбы. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Глеб Павловский. Властям придется в скором времени отменить этот искусственный барьер, — считает Павловский.